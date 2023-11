Jungweine und herbstliche Menüs

Mit einem fünfgängigen Jungwein-Menü startet am 18. November um 18.30 Uhr im Hotel Neustifter das Poysdorfer Jungwein-Wochenende. Die Weingüter Hugl-Wimmer, Neustifter, Genießerhof Haimer AI Amon, Valentin Oppenauer, Peter Terscinar, Lukas Heger und Lorenz Strobl präsentieren ihre Jungweine zum herbstlichen Menü rund um Gansl und Co.

Für das Jungweinmenü um 69 Euro pro Person, inkl. Essen, Wein und Wasser ist eine Anmeldung unter Tel. 02552/20606 erforderlich. Am Sonntag, 19. November, wird um 9.45 Uhr im Rahmen der Heiligen Messe der Weinjahrgang 2023 gesegnet. Am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr sind alle recht herzlich zum Jungweinschnuppern in den Riegelhoferkeller eingeladen. Der Eintritt ist frei. Für die musikalische Umrahmung sorgt der steirische Männerchor Maienzeit.