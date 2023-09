Finanzierung von Jugend-Projekten und die Chancen durch KIs

Wie ist die Stimmung in der Jungen ÖVP in den Bezirken? Das wollten JVP-Landesobmann Sebastian Stark und Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl wissen und tourten durch das Land. Am Wochenende machten sie im Bezirk Mistelbach Station und besuchten einige erst kürzlich fertiggestellte oder sanierte Jugendheime und sprachen mit den Projektverantwortlichen.

Inhaltlich drehte sich die Bezirkstour in Mistelbach rund um die Themen Künstliche Intelligenz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und lokale Jugendprojekte in Gemeinden und deren Finanzierung. Die große Frage, die sich in vielen Gemeinden heutzutage stellt, ist für Weinviertelobfrau Claudia Pfeffer ganz klar: „Wie man in Zeiten wie diesen, mit Teuerung, hohen Zinsen, etc., also Zeiten, in denen fast jede Gemeinde zum Sparen angehalten ist, trotzdem den Neu- oder Umbau von größeren Projekten wie z.B. eines Jugendheims finanzieren und bewerkstelligen kann?“ Wenn Gemeinde, Jugendliche und die Ortsbevölkerung an einem Strang ziehen, viel Eigenleistung eingebracht wird und dann noch einige Förderungen oder Sponsorings lukriert werden können, dann sieht man am Beispiel von Wildendürnbach oder etwa Wilfersdorf, dass es funktioniert, setzt Bezirksobfrau-Stv. Dominik Gail fort. „Aber das bedarf einen langen Atem und ist nur möglich, wenn alle zusammenhelfen und idealerweise viel Freiwilligenarbeit investiert wird“.

Ein Thema, welches aktuell nicht nur junge Menschen fasziniert bzw. beschäftigt, sind die Chancen aber auch Gefahren von Künstlicher Intelligenz. Im Rahmen vom Tourstopp wurde hierzu auch in Obersdorf beim Heurigen Gössinger Halt gemacht, um mit der Digitalisierungssprecherin im Nationalrat Eva-Maria Himmelbauer und Machine-Learning-Experte Felix Wagner, Doktorand an der TU Wien, über die Weiterentwicklung von KI zu diskutieren. Spannenderweise sahen hier alle Anwesenden insgesamt mehr Chancen durch den Einsatz von KI, als Gefahren. Nichtsdestotrotz ist den jungen Menschen bewusst, dass es gerade im Zusammenhang mit Deep Fakes in den nächsten Jahren vieles an Bewusstseinsschaffung bedarf, um vorzubeugen, dass man Opfer von gefakten Videos und Fotos wird, die mittlerweile einfach täuschend echt aussehen.

Als krönender Abschluss vom Tourstopp wurde noch der Ortsgruppe Wilfersdorf ein Preis überreicht, den die Ortsgruppe im Rahmen der landesweiten Aktion „Anpacken statt Anpicken“ durch das Sammeln von zahlreichen Unterschriften gewonnen hat.

Am Ende der Tour waren sich Stark und Grünsteidl jedenfalls einig: „Wir möchten uns herzlich für den großartigen Einsatz bedanken und zur erfolgreichen Umsetzung vieler toller Jugendprojekte im Bezirk Mistelbach gratulieren. Zur nächsten Jugendheimparty kommen wir gerne wieder vorbei!“