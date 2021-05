Schon im letzten Jahr hat Michael Rosenberg in einem Kraftakt, als eine der wenigen Bühnen des Theaterfest Niederösterreich, mit „Ein Seitensprung zu viel“ eine Produktion umgesetzt. „Als im März letztes Jahr durch die Pandemie alles geschlossen wurde haben wir entschieden, trotzdem weiter zu planen und alles umzusetzen, was zu der Zeit möglich war. Dadurch waren wir durchgehend im Tun und so war es auch heuer den Ticken einfacher mit der doch sehr unsicheren Situation umzugehen, aber der Filmhof Asparn wird auch heuer seinem treuen Publikum ein großartiges Programm bieten, denn die Unterhaltung und der Humor dürfen uns vor allem in Zeiten wie diesen nicht ausgehen!“, betont Rosenberg.

Neben dem Auftritt von Klaus Eckel dürfen sich die Kabarettfans am Filmhof Asparn heuer unter anderem noch auf Gernot Kulis, Christoph Fälbl, Alex Kristan, Fredi Jirkal und Isabel Meili freuen. Doch auch Musikliebhaber werden bei den teilweise schon legendären Filmhof–Konzerten 2021 nicht zu kurz kommen. Gastieren doch u.a. FOLKSHILFE, WIR4 oder auch GRENZENLOS in Asparn.

Aufgrund der großen Nachfrage im letzten Jahr kommt es zusätzlich noch zu einer Überraschung: Im Juli gibt es bei der Wiederaufnahme von „Ein Seitensprung zu viel“ ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen Martin Leutgeb, Christoph Fälbl, Nina Hartmann und Adriana Zartl. Aber nur für einige wenige Termine – schnell sein lohnt sich also.

Die ebenso im letzten Jahr sehr erfolgreich gestartete Kindertheaterschiene geht heuer weiter und so bringt Michael Rosenberg gemeinsam mit Isabel Meili und den jungen Schauspieltalenten aus dem Schulzentrum Asparn ab 17. Juli „KUKME TUSA – Der Spiegel, das Böse und das Lachen“ auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

Alle Termine unter: www.filmhof.at