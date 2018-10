Premiere für Michael Rosenbergs aktuelles Kabarett „Herz oder Niere?“ am Filmhof Weinviertel in Asparn: Michael Franz Josef Erich Rosenberg prüft in seinem neuen Stück die Beziehungskiste auf Herz und Nieren. Haben Sie schon einmal ein Herz geschenkt bekommen oder eine Niere abgegeben?

Michael Rosenberg begibt sich auf die Suche nach der vollkommenen Zufriedenheit und hat so manchen Kampf zu bewältigen, und zwar mit seinen drei Herzbrüdern.

Am Filmhof ist das Kabarett am 19. und 20. Oktober jeweils um 20 Uhr zu sehen.

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich!