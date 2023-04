Wilfersdorf: ÖKB präsentierte seine nächsten Projekte

Obmann Josef Kohzina konnte sich über ein restlos gefülltes Extrazimmer, über die Teilnahme von zahlreichen Kameraden und zudem über die Anwesenheit einiger Ehrengäste freuen.

Neben ausführlichen Berichten zu den Aktionen des ÖKB gab es auch eine Vorschau auf die nächsten Termine auf Teilbezirks- und Hauptbezirksebene.

In den nächsten Wochen sollen beim Kriegerdenkmal in Wilfersdorf die reparaturbedürftigen Laternen erneuert werden. Am Wilfersdorfer Friedhof ist auch geplant, die Kriegsgrabstätte zu sanieren. Außerdem soll mit der Gemeinde und der Ortsjugend eine intensive Zusammenarbeit beibehalten werden, kündigte Obmann Josef Kohzina an.

