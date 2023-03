Die Gelsenwehr in Rabensburg ist startklar

Da der größte Teil von der Marktgemeinde Rabensburg Naturschutzgebiet ist und der Hubschrauber in diesen geschützten Bereichen nicht fliegen darf, versucht man vor allem mit Rückenspritzen flüssiges BTI in den mit Larven befallenen Wasserstellen auszubringen.

Genauso wichtig ist aber der Kampf gegen die Hausgelse. Die vermehrt sich bei günstiger Wetterlage gerne und explosionsartig in der Nähe des eigenen Heims. Jede Pfütze, Wasserlacke oder gar ein Fass, wo Regenwasser gesammelt wird, sind ideale Brutstätten. Um diese Gelsenart biologisch zu bekämpfen, gibt es in der Gemeinde entsprechende Tabletten, die jeder Rabensburger daheim haben sollte.

Deshalb findet alljährlich eine Einschulung der Gelsenwehr durch die für die biologische Gelsenregulierung zuständige Biologin Karina Hauer statt. Bürgermeister Wolfram Erasim ist stolz auf die Rabensburger Gelsenwehr: „Ihr oberstes Prinzip ist die Lebensqualität der Menschen in der Region so gut wie möglich zu erhalten und dazu ein Mittel einzusetzen, das mit der Natur im Einklang ist. Auch das persönliche Engagement der ,Gelsenregulierungstruppe' gehört vor den Vorhang“, so der Bürgermeister.

