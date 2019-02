Möchte man sich als Erwachsener in der Region in Kampfsportarten ertüchtigen, stößt man bei der Suche nach einem geeigneten Angebot auf Stefan Taibl aus Neubau. Jeden Dienstagabend unterrichtet Taibl in der Volksschule Ladendorf eine besondere Kampfsportart für Erwachsene.

Pencak Silat nennt sich die aus dem südostasiatischen Raum stammende Bewegungskunst, die als eine Gemeinsamkeit sämtlicher Stilrichtungen aus dem Bereich Kampfsport verstanden werden kann.

Seine Schüler sind so verschieden, wie sie nur sein können. Ob ein Asylwerber aus Afghanistan, der mithilfe des Sports endlich seine innere Ruhe gefunden hat, oder Menschen, die erst im Erwachsenenalter im Sport aktiv wurden, denn für Spätberufene eignet sich Kampfsport als Einstieg hervorragend.

„Diese Art des Kampfes vereint kunstvolle Bewegungen (Pencak) mit Selbstverteidigung (Silat)“Stefan Taibl

„Diese Art des Kampfes vereint kunstvolle Bewegungen (Pencak) mit Selbstverteidigung (Silat)“, erzählt Taibl. Er unternahm monatelange Trainingsreisen unter anderem nach Westsumatra und entwickelte später seine eigene Schule des Kampfes. Er ist nicht nur Präsident des österreichischen Silat-Verbandes, er fungiert auch als viel beschäftigter Organisator von Silat-Festivals und Wettkämpfen im europäischen Raum.

„Kampfkunst schult, zusätzlich zur Beweglichkeit des ganzen Körpers, auch noch die Reflexe und benötigt ein genaueres Verständnis von Anatomie. Immer noch kann ich mich im Silat mit viel Freude entwickeln, meine Lebenskraft zum Fließen bringen und meine Freude, auch in der Unterrichtstätigkeit, mit anderen teilen“, philosophiert Taibl, was er mit seinem Engagement an seine Schüler weiter vermitteln kann.

Wer auf den Geschmack gekommen ist und seinem Geist und seinem Körper Gutes tun will, kann sich gerne dienstags ab 19 Uhr im Turnsaal der Volksschule Ladendorf melden.