Bezirk Mistelbach: Erasim und Musil als SPÖ-Spitzenkandidatinnen

„Ich freue mich über mehrere Fakten: Erstens finde ich die hohe Geschlossenheit in unserem Bezirk beeindruckend, denn alle Kandidaten wurden mit ganz exzellenten Ergebnissen gewählt", sagte SPÖ-Bezirksvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim nach ihrer unangefochtenen Kür zur Spitzenkandidatin des Bezirks bei der nächsten Nationalratswahl - wann immer die kommt: "Zweitens: Mit Claudia Musil haben wir eine großartige Spitzenkandidatin für die bevorstehende Landtagswahl in Niederösterreich."

Außerdem seien damit alle notwendigen personellen Weichenstellungen für die kommenden Jahre vorgenommen: "Wir können uns jetzt mit ganzer Kraft den wichtigen Themen für die Weinviertlerinnen und Weinviertler widmen“, sagt Erasim.

Die Kandidaten für die Landtagswahl umfasst diese 15 Personen: Claudia Musil (Bockfließ), Albert Bors (Wolkersdorf), Monika Wood-Ryglewska (Kreuzstetten), Mario Gaider (Hausbrunn), Roswitha Janka (Mistelbach), Markus Simonovsky (Gaweinstal), Biljana Friedrich (Großengersdorf), Hans-Peter Vodicka (Poysdorf), Silvia Schneider (Laa/Thaya), Robert Vielnascher (Hochleithen), Martina Angerer (Kreuttal), Stefan Anger (Großengersdorf), Susanne Seidl (Asparn/Zaya), Dominik Pretscher (Bernhardsthal) und Melanie Erasim (Rabensburg).

Die Kandidaten für die nächste Nationalratswahl sind: Melanie Erasim, Albert Bors, Claudia Musil und Mario Gaider.

Für die Nationalratswahl bedarf es noch den Beschluss der anderen (Wahlkreis)Weinviertler Bezirke Hollabrunn und Korneuburg für die Spitzenkandidatur, bei den Landtagswahlen verpasste die SPÖ im Bezirk bei den vergangenen Urnengängen das Direktmandat deutlich.

„Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene gilt es in den kommenden Jahren das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherzustellen. Die Skandale der ÖVP auf Bundesebene, aber auch hier in Niederösterreich, die Inaktivität der Bundesregierung und die vielen Fehlentscheidungen während der Pandemie haben tiefe Spuren hinterlassen", findet Erasim: "Wir, die SPÖ, sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und den Scherbenhaufen der ÖVP im Bund und in Niederösterreich aufzuräumen und wieder zu einer Art der Politik zurückzukommen, die die Interessen und Bedürfnisse der Menschen im Auge hat und nicht den Machtrausch einzelner Personen“, so die Nationalrätin.

