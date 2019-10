2017 hatten sich die Ladendorfer Blauen von der FPÖ nach Differenzen mit der Bezirksführung abgespalten, 2018 wurde die Partei Liste Niederösterreich aus der Taufe gehoben. Ladendorf war eine der ersten Ortsgruppen der jungen Partei, sie kann sich durch ihre persönliche Verankerung in der Bevölkerung der Unterstützung vieler FPÖ-Wähler sicher sein. Parteichefin Cornelia Makowsky ist mittlerweile sogar neue Landes-Chefin der Liste NÖ, nachdem sie Listengründerin Barbara Rosenkranz nachgefolgt war.

NÖN: Die Liste Niederösterreich wird bei den Gemeinderatswahlen wieder antreten. Wie hoch schätzen Sie das Potenzial an Wählern ein? 2010 und 2015 waren es um die 11, 12 Prozent FPÖ-Wähler?

Cornelia Makowsky: Wir schätzen unser Wählerpotenzial zwischen acht bis zwölf Prozent.

Warum ist es wichtig, dass die Liste NÖ im Ladendorfer Gemeinderat weiter vertreten ist?

Makowsky: Als Gemeinderäte haben wir vieles aufgezeigt, was von der führenden Partei vernachlässigt und verschlampt wurde. Bestes Beispiel sind die Rückhaltebecken im Besondern in Ladendorf. Hier gab es seit 1995 einen Gemeinderatsbeschluss zur Errichtung eines Überschwemmungsschutzes. Erst 2016, auf unser Drängen, wurde das Thema wieder aufgegriffen. Wir sind auch die Fraktion, die aktiv mitarbeitet, was sich alleine an der Vielzahl von Anträgen und Anfragen im Gemeinderat zeigt. Auch beim Thema Umweltschutz sind wir federführend.

Gibt es Kernthemen, die Ihnen besonders wichtig sind?

Makowsky: Kernthemen sind sparsames Haushalten, umsetzbarer und nachhaltiger Umweltschutz in unserer Gemeinde und das Vertreten der Interessen der eigenen Bevölkerung. Wichtig ist uns auch, dass die Bevölkerung bei großen, kostspieligen Projekten in Form einer Befragung miteinbezogen wird. Ich spreche hier den Kindergartenneubau an, der unserer Meinung nach in solch einer kostspieligen Planung nicht notwendig gewesen wäre. Wir brauchen keine politisch gefärbte Bildungsanstalt für bis Zehnjährige, wir brauchen eine funktionierende Familienpolitik.

Angenommen die FPÖ schafft eine eigene Kandidatur: Eine gemeinsame Liste ist nicht möglich, oder? Wie sehr würde euch das schaden? Wie weit hätte die FPÖ überhaupt bei der Wahl eine Chance? Die Liste NÖ ist ja nicht als Partei, sondern durch euch als Personen in der Gemeinde verwurzelt.

Makowsky: Unter der derzeitigen FPÖ-Führung in Land und Bezirk, den Querelen, ist eine gemeinsame Kandidatur nicht denkbar. Die ideologische Wandlung der FPÖ trägt noch ihres dazu bei.

Stichwort Zusammenarbeit zwischen den Parteien: Hat sich da seit Matzinger wesentlich was geändert?

Makowsky: In vielen Bereichen werden Themen unserer Fraktion übergangen, später von der ÖVP aufgegriffen und als ihre Themen verkauft. Das muss jetzt auch ganz klar gesagt werden. Ich möchte aber dennoch erwähnen, dass Bürgermeister Thomas Ludwig in manchen Bereichen Tendenzen zur Zusammenarbeit zeigt.