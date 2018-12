Nach der Landtagswahl 2018 wurde Karl Wilfing gebeten, in das protokollarisch höchste Amt des Landes Niederösterreich zu wechseln. Am 22. März 2018 wurde Wilfing einstimmig von den Abgeordneten des Landtages zum Präsidenten gewählt.

„Der Beginn des Jahres 2018 war für mich daher von einer großen Umstellung geprägt. Seither haben wir viel Arbeit erledigt – allein im Bezug auf den Landtag hatten wir bereits zehn Sitzungen, in denen wir 112 Geschäftsstücke, davon 45 Gesetze, behandelt haben“, legt Landtagspräsident Karl Wilfing eine erste Jahresbilanz.

Der neue Landtagspräsident Karl Wilfing erhält sein Ernennungsdekret vom scheidenden Präsidenten Hans Penz | NLK/Reinberger

Mit dem Einzug des neuen Präsidenten folgten auch zugleich neue Initiativen des NÖ Landtages. „Demokraten werden nicht geboren. Wir müssen jede Generation erneut davon überzeugen, dass unsere parlamentarische Demokratie unser höchstes Gut ist und die jungen Menschen dafür begeistern. Wir haben daher den ‚Kinderlandtag‘ ins Leben gerufen, bei dem jedes Jahr rund 5.000 Volkschülerinnen und -schüler den NÖ Landtag besuchen. Dabei werden die Funktionsweise des Landtages und die Bedeutung von Demokratie und Wahlen näher gebracht“, erklärt Wilfing.

Zugleich wird auch daran gearbeitet, das Besucherzentrum des Landtages – als Willkommenszentrum im NÖ Landhaus – neu zu gestalten, um Besucherinnen und Besuchern ein zeitgemäßes Erlebnis zu bieten. Wilfing: „Wir sind jeden Tag erneut gefordert, den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern die Arbeit des Landtages zu erklären. Das neue Besucherzentrum soll Dreh- und Angelpunkt der politischen Bildung im Land werden.“

Landtagspräsident Karl Wilfing präsentiert seine neue Bildungs-Initiative, den Kinderlandtag | NLK/Reinberger

„Auch im Bezirk Mistelbach sind viele Projekte fortgeschritten. Beispielsweise wurde der A5-Kontrollplatz eröffnet, der LKWs, die ins österreichische Straßennetz einfahren, entsprechend kontrolliert. Auch die Umfahrung Drasenhofen ist voll in Arbeit und wird zeitgerecht im Herbst 2019 in Betrieb gehen können. Damit wird auch Drasenhofen vom Schwerverkehr befreit sein“, so Wilfing.

Besonders erfreulich sei auch, dass der wirtschaftliche Aufschwung in Niederösterreich voll angekommen ist. „In Mistelbach profitieren wir davon maßgeblich und können eine der niedrigsten Arbeitslosenraten verzeichnen. Die starken Betriebe in unserer Region haben dabei am Aufschwung maßgeblich beigetragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir den guten Kurs, auf dem wir uns im Bezirk befinden auch 2019 entsprechend fortsetzen können“, so der Präsident im Ausblick auf das kommende Jahr.