Klinikum Mistelbach: Florian Schön neuer Stationsleiter der II. Med.

Werbung

Florian Schön hat 2012 seine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft an der Pflegeschule in Mistelbach abgeschlossen. Darauf folgte der Zivildienst beim Roten Kreuz. 2013 startete Florian Schön seine berufliche Laufbahn am Evangelischen Krankenhaus in Wien und war fortan im Bereich der Endoskopie tätig. Um sein Wissen zu vertiefen, absolvierte er im Jahr 2014 eine Weiterbildung im Bereich Endoskopie. Ab Juni 2015 sammelte er bereits erste Erfahrungen als stellvertretender Stationsleiter und war vier Jahre in dieser Position tätig. Im April 2019 wechselte Florian Schön dann in die Klinik Ottakring, wo er ebenfalls im Bereich Endoskopie tätig war.

Der Jedenspeigener ist nun seit August 2021 am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf tätig. Zu Jahresbeginn wurde er stellvertretender Stationsleiter der II. Med. Ambulanz und Endoskopie und mit 1. Mai übernahm er die Stationsleitung.

Privat spielt der 30-jährige Familienvater leidenschaftlich gerne Fußball und ist neben seiner beruflichen Tätigkeit Fußballtrainer im Kinder- und Jugendbereich des NÖ Sportleistungszentrums in St. Pölten.

Pflegedirektor Christian Pleil: „Florian Schön hat sich seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn auf die Endoskopie spezialisiert. Wir haben daher einen sehr erfahrenen neuen Stationsleiter für die II. Med. Ambulanz und Endoskopie gewonnen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.