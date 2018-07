Die Gemeinde Mistelbach hat über 11.500 Einwohner und noch ein paar Zweitwohnsitzer, Tendenz steigend. Auf diese kommen gerade einmal drei praktische Ärzte mit Kassenvertrag. Mit dem Effekt, dass Wartezeiten lange sind und manche Ärzte keine neuen Patienten mehr annehmen.

„Gestern und heute war das Wartezimmer bei einem Mistelbacher Allgemeinmediziner zu klein, die Warteschlange reichte in den Garten und schlängelte sich bis zum Gartentor“, schildert ein Mistelbacher: „Zum Glück war das Wetter schön.“ „Heute hat mich eine neu zugezogene 80-Jährige angesprochen, die in Mistelbach erfolglos einen Hausarzt sucht und auch auswärts noch keine Betreuung gefunden hat“, erzählt Alfred Weidlich, Altbürgermeister und ehemaliger Obmann des Landeskliniken-Gemeindeverbandes, der sich auch in seiner Pension intensiv mit dem Thema medizinische Versorgung auseinandersetzt: „Die Situation ist unerträglich!“

Das Problem sei schon lange virulent, die NÖGKK schaffe aber „mangels Bedarf“ keine neuen Kassenstellen. „Auch wenn die Gemeinde auf Missstände hinweist, die Gebietskrankenkasse bleibt bei ihrer Einschätzung“, weiß Weidlich.

Braucht Mistelbach mehr Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag? Die Mistelbacher Politik versucht seit Jahren, zusätzliche Kassenstellen zu bekommen, erst jüngst hatte die FPÖ im Gemeinderat eine entsprechende Resolution gefordert.

Was sagt die NÖ Gebietskrankenkasse, bei der die meisten Mistelbacher versichert sind?

„Für Herbst 2018 ist grundsätzlich das nächste Stellenplangespräch geplant. Die Regierung hat aber eine Ausgabenbremse bei den Krankenkassen beschlossen“, sagt Barbara Mann, Sprecherin der NÖGKK: „Da wir derzeit nicht wissen, wie das Gesetz genau auszulegen ist, wissen wir nicht, ob überhaupt neue Planstellen geschaffen werden können.“

Die Anzahl und Verteilung der Planstellen in Niederösterreich ist im „Stellenplan“ gesamtvertraglich zwischen der Ärztekammer für Niederösterreich und der NÖGKK geregelt. „In vierteljährlichen gemeinsamen Besprechungen wird ein allfälliger Bedarf an zusätzlichen Stellen evaluiert und gegebenenfalls werden neue Stellen geschaffen“, sagt Barbara Mann: „Dabei orientieren wir uns einerseits an Kennzahlen, wie beispielsweise der Entwicklung der Einwohnerzahl, durchschnittlichen Patientenzahlen, Erreichbarkeit etc. Andererseits versuchen wir auch, auf örtliche Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen.“ Im Bezirk habe die NÖGKK derzeit 38 Allgemeinmediziner unter Vertrag, davon eine Stelle unbesetzt, sowie 19 Fachärzte.

„Unverständlich ist jedoch die Haltung der von Bürgern in ihre Funktionen entsandten Vollzugsorgane, NÖGKK-Obmann und Landesräte, die behaupten, es gäbe keinen Bedarf. Eine demokratiepolitisch mehr als bedenkliche Vorgangsweise“, versteht Weidlich die Weigerung nicht, den Ärzteplan in Mistelbach zu ändern.