Mistelbach: Walter Schleger geht in Pension

Ab 1. Juli wird die Kassenstelle bei Walter Schleger frei. Er sei der Krankenkasse zuvorgekommen und habe gekündigt, da er durch seinen 70. Geburtstag sowieso in Pension gehen müsste. Die Krankenkasse habe nämlich die Kassenstelle erst ab 1. Oktober ausgeschrieben.

In seiner Pension möchte er das machen, was er jetzt nicht macht, nämlich weniger. Lang frühstücken und Freunde treffen steht ganz oben auf der Liste der Dinge, die er machen wird. Ursprünglich wollte er reisen, dies ist durch seine Krankheit leider nicht mehr möglich. Seine Musik wird jetzt, nachdem sie durch Corona aufs Eis gelegt wurde, wieder aktiviert. Wegen Problemen mit seinen Händen werde es aber nicht mehr der wilde Rock'n Roll werden, aber es sei ein Konzert im November im „Alten Depot“ geplant, erzählt Schleger über seine Pläne in der Pension.

Wie geht es mit der Ordination weiter?

Es gibt mehrere Bewerber, welche Interesse daran haben, die Ordination zu übernehmen. Derzeit ist jedoch noch nicht gesichert, wer übernehmen wird. Schleger sei bereit seine Ordination zu vermieten, weil ihm die ärztliche Versorgung der Menschen ein Anliegen sei. Interessenten müssen dies mit der Stadtgemeinde absprechen und ihre Bewerbung an die Ärztekammer schicken. Bei mehreren Bewerbern entscheidet ein Punktesystem. „Wenn alles gut funktioniert, wird die Ordination ohne Pause weitergeführt werden“, erklärt Schleger. Einige Patienten von ihm meinten, sie werden nach seinem Pensionsantritt zu Ärzten in Bullendorf und Ladendorf gehen. Er hoffe, dass diese bleiben, wenn die Ordination übernommen wird.

Walter Schleger hat seinen Beruf viele Jahre ausgeübt. Wie hat sich die Arbeit des Hausarztes verändert? „In meinen ersten zehn Jahren waren Hausärzte für alle Sachen, wie Mutter-Kind-Untersuchungen bis hin zu Notfällen, zuständig, weil es keine Fachärzte oder Notärzte gab“, erklärt er. Heutzutage schaue man sich an, was los ist und überweise zu Fachärzten. Wenn Hausärzte Ultraschallgeräte hätten, würden viele Überweisungen zum Facharzt nicht notwendig sein. Das Problem hierbei ist, dass viele Untersuchungen von den Krankenkassen nicht honoriert werden. Das größte Problem, warum so wenige neue Hausärzte kommen, liegt hauptsächlich am Verdienst. „Ein Facharzt mit demselben Aufwand verdient ungefähr doppelt so viel wie ein Hausarzt“, sagt Schleger.

Blick in die Zukunft

„Die perfekte Lösung für die Gesundheitsversorgung wäre für mich ein Nebeneinander von Hausärzten und Primärversorgungszentren“, meint Schleger. Die Primärversorgungszentren seien für die Akutfälle zuständig und dem Hausarzt blieben die Patienten, welche mehr Zeit benötigen. Man müsse die Tarife der Hausärzte in diesem Fall natürlich erhöhen. „Ich bin kein Freund von Primärvesorgungszentren, denn jemand in Bullendorf hat keinen Vorteil an einem Primärversorgungszentrum in Mistelbach. „Für akute Fälle ist es aber nicht schlecht“, erklärt Schleger seine Haltung zu dem Thema. Keine positive Entwicklung seien die Privatmedizinzentren, welche nur gewinnorientiert seien.

