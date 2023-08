Kassenarztwechsel Asparn: Nahtloser Übergang in der Hausarztpraxis

Philipp Wimmer ist neuer Kassenarzt in Asparn. Bis Jahresende wird er die Ordi noch als Gruppenpraxis mit Mahmoud Khaliel führen, dann geht dieser in Pension. Bürgermeister Manfred Meixner freut sich, dass der Übergang nahtlos gelungen ist. Foto: Michael Pfabigan

S eit Anfang der 1990er-Jahre ist Mahmoud Khaliel Kassen-Allgemeinmediziner in Asparn. Jetzt, mit 69 Jahren, denkt er langsam daran, seinen Ruhestand anzutreten. Zumal er mit 70 seinen Kassenvertrag ohnehin zurücklegen müsste. Damit es eine nahtlose Übergabe an seinen Nachfolger gibt, wurde eine Gruppenpraxis gegründet, ab Jänner soll dann Philipp Wimmer alleiniger Kassenarzt in Asparn sein.

Wimmer, derzeit Facharzt für Anästhesie im Landesklinikum Mistelbach, wollte sich verändern und nutzte die Chance zum Wechsel. Der in Siebenhirten lebende Vater von drei Kindern hofft jetzt als Allgemeinmediziner und eigener Ordi auch wieder mehr Zeit für die Familie zu haben: „Ich verbringe meine Zeit gerne mit meiner Familie“, verrät er. Dem Landesklinikum bleibt er noch ein wenig erhalten: Fallweise fährt er als Notarzt mit dem Roten Kreuz mit – die Notärzte selbst werden über die Anästhesie des Klinikums gemanagt. „Ich freue mich, dass wir einen nahtlosen Übergang geschafft haben“, sagt Wimmer, der Asparn schon seit seiner Kindheit und Besuchen im Urgeschichte-Museum (heute MAMUZ) kennt. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde läuft schon perfekt: Bürgermeister Manfred Meixner und der Gemeinderat betreuten Wimmer schon mit gemeindeärztlichen Tätigkeiten, Schuluntersuchungen und dem Gesundheitscheck bei Feuerwehrleuten: „Und vielleicht gibt es bald auch eine Mütterberatung in Asparn“, sagt der Ortschef, der froh ist, dass es im Ort keine Lücke in der kassenärztlichen Versorgung mit einem Hausarzt gibt: „Und wir haben die ärztliche Versorgung im Ort für die nächsten 25 Jahre gesichert“, legt er dem neuen Gemeindearzt die Latte schon mal lachend hoch.