Das Unwetter hatte mehrere Schwerpunkte.

Besonders betroffen war jedoch Schrattenberg. Durch faustgroße Hagelkörner wurden bei ca. 250 Gebäuden die Dächer zum Teil massiv beschädigt. Durch den zusätzlichen Starkregen wurden viele Gebäude unter Wasser gesetzt.

In Schrattenberg selbst standen sechs Feuerwehren im Einsatz. Die Aufgaben der Einsatzkräfte bestand darin, mit Planen die beschädigten Gebäudedächer behelfsmäßig abzudecken, da weitere Regenmengen erwartet wurden. Dies gestaltete sich insofern schwierig, da viele Dachkonstruktionen auf Grund des Hagels beschädigt wurde und eine Betreten dieser daher nicht möglich war.

Im Feuerwehrhaus Schrattenberg, welches selbst vom Hagelunwetter massiv betroffen war, wurde die Einsatzleitung eingerichtet. Neben der Befehlsausgabe an die eingesetzten Einsatzkräfte war das Feuerwehrhaus vor allem Anlaufstelle der Ortsbevölkerung, um weitere Schäden zu melden.

Auf Grund der großen Menge an benötigter Material, wurde seitens der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Schrattenberg eine Hilfslieferung durch das NÖ Landesfeuerwehrkommando mit Abdeckplanen und Absturzsicherungen angefordert. Diese traf im Laufe der Nachtstunden in Schrattenberg ein.

Nördlich der Grenze in Tschechien kam es im Bereich Mikulov zu schwersten Schäden. Das Rote Kreuz aus mehreren niederösterreichischen Bezirke unterstützte die tschechischen Rettungskräfte bei der Bewältigung der Großlage. In der an Mikulov angrenzende Ortschaft auf österreichischer Seite, Drasenhofen, stellte die Freiwillige Feuerwehr kurzerhand das Feuerwehrhaus als Bereitsstellungsraum der Rettungskräfte zur Verfügung. Dort wurden sie versorgt und konnten sich von dem körperlichen und psychisch äußerst anstrengenden Einsatz kurzzeitig erholen.

Die Feuerwehrkräfte des Bezirkes Mistelbach mussten jedoch nicht nur gegen die Unwetterschäden ankämpfen. Am späten Abend kam es in Wildendürnbach zu einem Scheunenbrand, da ein Blitz einschlug. Im Einsatz standen dabei 6 Feuerwehren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune in Vollbrand. Da das landwirtschaftliche Objekt mitten in der Ortschaft im verbauten Gebiet stand, drohte das Feuer auf umliegende Gebäude überzugreifen.

Unter massivem Einsatz von Atemschutztrupps gelang es den Feuerwehren die umliegenden Gebäude zu schützen und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Einsatz gestaltete sich aber insofern schwierig und langwierig, da die Scheune mit Stroh gefüllt war und darunter immer wieder Glutnester aufflammten. Das Stroh musste daher durch zahlreiche Atemschutztrupps aus dem landwirtschaftlichen Gebäude verbracht werden, um es außerhalb ablöschen zu können. Dieser Einsatz zog sich bis spät in die Nacht.

Es standen 112 Feuerwehrmitglieder mit 17 Einsatzfahrzeugen im Brandeinsatz. Um den Brand zu löschen mussten 21 Atemschutztrupps eingesetzt werden.

Insgesamt standen 24 Feuerwehren mit hunderten Einsatzkräften im Einsatz. Viele davon waren selbst von den Unwettern betroffen. Dennoch stellten sie sich in den Dienst der Feuerwehr, um anderen Menschen in der Not zu helfen. Diese Tatsache stellt wieder einmal die große Überzeugung und die Wertehaltung unter Beweis, welche die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren auszeichnet.

Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Markus Schuster zeigt sich entsetzt über das große Ausmaß der Zerstörung. Er möchte sich aber bei allen Einsatzkräften bedanken, welche bei den Einsätzen an deren Leistungsgrenze gingen und nur so diese Unwetter-Großlage so rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.