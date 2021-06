"Die Moral der Einsatzkräfte ist trotz dieser Umstände ungebrochen hoch und jedes einzelne Mitglied geht an die persönlichen Grenzen um der Schrattenberg Ortsbevölkerung rasch zu helfen", sagt FF-Sprecher Claus Neubauer.

Seitens des Bezirksführungsstabes wurde eine Versorgung der Feuerwehrmitglieder mit ausreichender Flüssigkeit und Verpflegung sicher gestellt. Aber auch seitens der Ortsbevölkerung wurde trotz der aktuellen Notsituation, in welcher sie sich gerade befinden, mit Speis und Trank versorgt.

Auch am Montag wird der Einsatz in dieser Art und Weise durchgeführt. KHD-Züge aus dem Bezirk Gänserndorf wurden mobilisiert und treffen morgen Früh in Schrattenberg ein. Somit kann garantiert werden, dass weiterhin Einsatzkräfte vor Ort sind, welche diese körperlich höchstanspruchsvolle Tätigkeit durchführen können.