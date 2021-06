Der Katastropeneinsatz nach dem verheerenden Hagelsturm konfrontierte die Feuerwehren von Beginn an mit einer unglaublichen Lage: Viele Schrattenberger Feuerwehrmitglieder hatten selbst große Schäden an ihren Häusern und machten sich trotzdem ins Feuerwehrhaus auf, um den Mitmenschen zu helfen.

Einsatzleiter Wolfgang Langer erkannte rasch, dass hier stärkere Kräfte erforderlich seien und alarmierte für die Erstmaßnahmen fünf weitere Feuerwehren. Vorrangig waren Sicherungsmaßnahmen. „Es grenzt eigentlich an ein Wunder, dass bei diesem Naturereignis kein Mensch zu Schaden kam“, sagt der Einsatzleiter: „Es bestand Lebensgefahr durch Glassplitter von Solar- und Photovoltaikmodulen und losen Dachziegeln.“ Erst nachdem diese entfernt wurden konnte mit der behelfsmäßigen Abdeckung der Dächer begonnen werden.

Wohnhäuser hatten Vorrang

Wohnhäuser wurden priorisiert, Weinkeller und Schuppen hintangestellt. „Es ist großartig, wie uns von Beginn an die Wirtschaft unterstützte“ betont Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber: Egal, ob das örtliche Kaufhaus Schinhan, der Bäcker oder Fleischhauer oder auch die Dachdecker, Zimmerleute und Baumärkte. Alle halfen mit dem vorhandenen Material.

Da die Dächer arg in Mitleidenschaft gezogen waren, konnte nur mit Spezialausrüstung wie Hubsteigern die Sicherheit der Feuerwehrleute bestmöglich gesichert werden. „Die Arbeiten gingen gut voran und dann kamen am Freitagabend nochmals heftige Unwetter mit Starkregen“, schildert der Feuerwehrkommandant. Wo Wasser im Haus war, wurde ausgepumpt, ansonsten waren hauptsächlich Arbeiten am Dach zu bewältigen. „Bei über 300 Dächern kein leichtes Unterfangen“. Selbst das Feuerwehrhaus war davon schwer betroffen.

Alle halfen zusammen

Die Solidarität in der Bevölkerung war groß, jeder brachte Planen, die er zuhause hatte. Die Schrattenberger zeigten den Feuerwehrleuten das ganze Wochenende ihre Dankbarkeit mit Kuchen und Kaffee. „Wir sind unsagbar froh, dass hier Menschen da sind, die helfen“, sagt eine Schrattenbergerin.

„Schrattenberg wurde vom Bezirksführungsstab in vier Zonen eingeteilt“, erläuterte Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster: In jeder Zone gab es einen Verantwortlichen, der Überblick hatte und rasch handeln konnte. Die Schrattenberger Florianis waren mit den auswärtigen Kameraden unterwegs und machten als Ortskundige auch die wichtigen Beziehungsmanager zur Bevölkerung.

„Es ist wichtig, dass man auf Menschen zugehen und mit ihnen reden kann“, betont FF Kommandant Langer, der mächtig stolz auf seine FF-Mannschaft und die Solidarität der FF-Mitglieder aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf ist.

Notquartier in der Volksschule Mistelbach eingerichtet

Am Freitagabend richtete dann die Feuerwehr Mistelbach mit Feldbetten des Roten Kreuzes Mistelbach in der Volksschule ein Notquartier für all jene ein, deren Häuser durch den Regen unbewohnbar geworden waren, ein. Das Rote Kreuz war ebenfalls das ganze Wochenende unterstützend im Einsatz.

Samstagmorgen rückte dann der Katastrophen-Hilfsdienst der Feuerwehren aus dem Bezirk Mistelbach und Gänserndorf nach Schrattenberg ein. Er konnte die sehr gut aufgebauten Strukturen übernehmen und hier weiter arbeiten. Durch die Viertelaufteilung wurden zahlreiche Einsatzstellen gleichzeitig bearbeitet. Mehrere Hubsteiger, Wechselladerfahrzeuge mit Kran, Unimog mit Kran und die Höhenrettergruppe der Feuerwehr Mistelbach waren in Einsatz.

40 Fahrzeuge und 140 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt waren am Samstag 40 Fahrzeuge und 140 Feuerwehr-Mitglieder in Schrattenberg. Am Sonnstag kam die KHD Bereitschaft aus dem Bezirk Mistelbach und Gänserndorf mit 210 Mitgliedern und 43 Fahrzeugen aus 27 Feuerwehren nach Schrattenberg.

Für die Feuerwehr Schrattenberg eine große Erleichterung, hier mit frischen, ausgeruhten Kräften aus den beiden Weinviertler Bezirken Unterstützung zu bekommen. „So kann auch tagelang weitergearbeitet werden. Die Spezialgeräte und Sonderausrüstungen bleiben vor Ort und die eingesetzten Kräfte werden getauscht“, betont KHD-Einsatzleiter Gerhard Grum.

Sehr hilfreich waren ergänzend zur Feuerwehrgerätschaft auch private Kranfahrzeuge. So hat sich zum Beispiel Landschaftsgärtner David Hertl samt Kran unterstützend zur Verfügung gestellt. Auch zahlreiche freiwillige Helfer, die Dachdecker sind oder den Beruf erlernt haben, boten aktiv ihre Hilfe an, um so rasch wie möglich jedes Haus dicht zu bekommen.