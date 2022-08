Student legte Salettl-Reste frei

Trotz Auflage des tschechoslowakischen Bundesdenkmalamtes, das Bauwerk zu erhalten, wurde es zu einem Heustadel umfunktioniert, der 1956 in Flammen aufging. In der Folge wurde von den Staatsforsten und der Grenzwache alles Brauchbare abgetragen und für private Zwecke verwendet.

Nach mehreren Salettl-Berichten in den Feldsberger Gemeindenachrichten macht sich der zwölfjährige Schüler Daniel Lyčka aus Feldsberg (Valtice) auf die Suche nach den Überresten des Jagdschlössls. Drei Jahre später schreibt er seine ersten Beiträge für die Gemeindezeitung. 2018 gründet der mittlerweile an der Universität Brünn studierende Daniel Lyčka mit Freunden und Gönnern in Feldsberg den Verein zur Erneuerung des Katzelsdorfer Schlössls (Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku) um das Bauwerk wieder zu errichten.

In den „Corona-Monaten“ März bis Mai 2020 ist es mit Unterstützung der Gemeinde Feldsberg und zahlreichen Helfern gelungen, das völlig erdbedeckte und verwachsene Areal freizulegen und die Salettl-Reste wieder sichtbar zu machen.

Mit der Aufnahme des Katzelsdorfer Salettls in die Zentrale Liste der Kulturdenkmäler wurde am 10. Juli 2021 die Arbeit des Vereins belohnt. Im Eisgrub-Feldsberg Areal (Lednicko-valtický areál) zählt es nun nicht mehr zu den verschollenen Bauwerken. Neben der bewegten Geschichte des Bauwerks findet man im Internet unter „Jagdschloss Katzelsdorf“ auch ein Fotoalbum über den aktuellen Fortschritt der Arbeiten in deutscher und in tschechischer Sprache.

