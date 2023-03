Vergangenes Wochenende stellte Isabella Fürst ihre Werke in der Kaufstrasse Mistelbach aus. Ihr Fokus liegt im Handwerk mit Keramik, aber sie zeigte auch einige ihrer Aquarellwerke. Veranstalterin Karin Schneider eröffnete die zweite Mode und Kunst Vernissage: Es seien auch in Zukunft ähnliche Projekte geplant. Unter den Gästen befand sich unter anderem Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Leckere Brötchen und Häppchen wurden von den Mitarbeitern der Kaufstrasse zubereitet. Wein und andere Getränke gab es, wie bereits beim ersten Mal von der Familie Weingartshofer. Zusätzlich konnten die Besucher handgemachten Schmuck bei Daniela Schneider kaufen. Viele nutzten das vorhandene Angebot aus und kauften reichlich ein.

Die 24-Jährige Künstlerin erklärt ihren Arbeitsprozess folgendermaßen: Das Porzellan wird in eine negativ Gipsform gegossen, modelliert und anschließend gebrannt, glasiert und nochmals gebrannt. Bis ein fertiges Kunstwerk herauskommt dauert es ungefähr eine Woche mit eingerechneter Wartezeit. Einmal Brennen allein dauert 14 bis 20 Stunden. Ihre neue Kreation sind kleine Keramikvasen als Kerzen. Durch die Struktur, welche beim modellieren entsteht, wird das Werk erst zu einem Unikat und somit zu einem Kunstwerk. Man brauche, daher nichts Zusätzliches mehr in die Vase zu geben. „Es ist, jedoch auch möglich, weil es sehr nah an der Grenze von Kunstwerk und Alltagsgegenstand ist“, erklärt die Künstlerin.

Fürst studierte Design, Handwerk und materielle Kultur in St. Pölten. Zurzeit arbeitet sie als Grafikdesignerin im Naturhistorischen Museum, studiert nebenbei Kunstgeschichte, ist selbstständige Grafikdesignerin und Künstlerin. Ihr Studium brachte ihr die Interesse am Handwerk.

