Anlässlich des Falls des Eisernen Vorhanges vor 30 Jahren unternahmen Funktionäre und Mandatare der KDU-CSL – dass ist eine christlich-soziale Schwesterpartei der Volkspartei, die in Tschechien seit 2019 besteht, eine grenzüberschreitende Radtour. Station wurde auch in Schrattenberg am Rathausplatz gemacht. Etwa 30 Funktionäre und Mandatare fuhren mit dem Fahrrad von Valtice über Katzelsdorf nach Schrattenberg und von dort zurück nach Valtice – insgesamt wurden 30 Kilometer zurückgelegt – für jedes Jahre ein Kilometer. Zwei, einst mit dem Eisernen Vorhang blockierten Grenzübergänge wurden dabei passiert. Die KDU-CSL hat heute in der Tschechischen Republik zwischen fünf und sechs Prozent der Wählerstimmen.

In Schrattenberg wurde die Gruppe von Vizebürgermeister Friedrich Frank, den Gemeinderäten Helmut Schwarz und Rudolf Zesch, Bürgermeisterin Doris Kellner (Bernhardsthal) und Vizebürgermeister Johann Kreutzer (Bernhardsthal), sowie vom Niederösterreichischen Landtagspräsidenten Karl Wilfing Willkommen geheißen und nach guter Weinviertler Sitte, mit Wein und Brot im Rathauskeller bewirtet.