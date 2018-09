Mopedfahrer floh vor Polizei durch Mistelbach .

Am Dienstagabend wollte die Polizei in Mistelbach einen Motorradlenker aufhalten, da er ohne Kennzeichen fuhr. Der Mann hielt jedoch nicht an, weshalb die Polizei ihm durch die Stadt gefolgt ist. Auf Facebook diskutierte man über eine regelrechte Verfolgungsjagd...