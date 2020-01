„Es gibt keinen Streit in der ÖVP“, sagt Bürgermeister Richard Schober: Er hatte in der Vorwoche angekündigt, dass er vermutlich in der Hälfte der nächsten Gemeinderatsperiode sein Bürgermeisteramt abgeben wird.

Und für ihn steht fest, an wen: Birgit Boyer, jetzt Vizebürgermeisterin, soll nächste Orts-Chefin werden. „Alles andere ist ein sagenhafter Blödsinn“, ärgert sich Schober über Gerüchte um etwaige Richtungsstreitigkeiten in der ÖVP: „Wem das nicht passt, der soll kommen und das offen sagen.“ Die Stimmung in der Partei sei gut: „Wir waren uns in der ÖVP noch nie so einig wie derzeit“, sagt Schober.

Schober ist seit 20. Jänner 2009 Bürgermeister der Gemeinde Gaweinstal.