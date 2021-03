Im November 2020 berichtete die NÖN, dass der Orthopäde Patrick Weninger in Gaweinstal ein Ärztezentrum errichten möchte. Dazu trat er mit der Gemeinde, dem Land NÖ, der Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ) und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Verhandlungen. Er erstand ein Grundstück im nördlichen Ortsgebiet und führte die vollständige Planung für den Bau und die Organisation durch.

Für das Ärztezentrum erhielt er auch Zusagen von zusätzlichen Orthopäden, Kinderfachärztin, Internisten sowie medizinischem Fachpersonal wie Physiotherapeuten.

Trotz mehrmaliger Ansuchen betreffend eines Kassenvertrages für Orthopädie oder auch zum Beispiel für einen Kinderfacharzt bekamen die Interessenten nur Absagen. Die derzeitige Pandemie und nicht bekannte zukünftige Verordnungen lassen im Moment noch sehr viele Fragen offen. Laut Weninger erteilte auch das Land Niederösterreich eine Absage für ein Gemeinschaftsprojekt, da dies nicht in das Gesundheitskonzept des Landes passen würde.

„Da natürlich ein solches Ärztezentrum finanziell abgesichert sein muss, haben von 25 Mietern bereits 22 potenzielle Bewerber ihre Zusage zurückgezogen“, so der an die Zukunft der medizinischen Versorgung denkende Patrick Weninger. Er versucht aber weiter, ein Konzept zu erstellen, das sich an die neuen Gegebenheiten anpassen könnte.