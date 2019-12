"Wir brauchen jeden motivierten jungen Menschen, der sich für einen medizinischen Beruf interessiert, als Ärztin und Arzt genauso wie in der Pflege. Ich freue mich, dass wir mit Andreas Treipl wieder einen jungen Arzt gewinnen konnten", sagt der für die Kliniken zustäbdige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: "Treipl steht stellvertretend für viele andere, die im Jahr 2020 ihren Dienst in unseren niederösterreichischen Universitäts- und Landeskliniken antreten werden.“

Pernkopf lud den blau-gelben Jungmediziner spontan zu einem Gespräch, um aus erster Hand zu hören, wie noch mehr Jungärzte für Niederösterreich gewonnen werden können. Auch Primar Johann Sellner, der seit 1.10.2019 Vorstand der Abteilung für Neurologie im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf ist, nahm an dem Gespräch in St. Pölten teil und begrüßte so seinen neuen Schützling bereits vor dem offiziellen Dienstantritt.

Während überall über Ärztemangel gesprochen wird, setzt Niederösterreich Taten. Die Studienplätze für Mediziner werden an der Karl Landsteiner Privat-Uni in Krems kontinuierlich erhöht, aktuell studieren hier 353 junge Menschen, in wenigen Monaten werden es bereits 450 sein. Für das klinisch-praktische Jahr werden in den NÖ Landeskliniken 610 Plätze angeboten. Und mit der Initiative‚ Niederösterreich studiert Medizin‘ wirbt Niederösterreich ganz gezielt um zukünftige Jungärzte, hilft ihnen bei der Vorbereitung auf den Aufnahmetest fürs Medizinstudium und bezahlt ihnen auch die Prüfungskosten. Über 300 zukünftige Jungmediziner haben an diesen Vorbereitungskursen teilgenommen.