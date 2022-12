Mistelbacher Bäckerei Heindl sperrt mit Silvester zu

Werbung

Personalprobleme und schlichtweg die finanziellen Aussichten auf das kommende Jahr zwingen Heindl zum Zusperren. Betroffen sind 17 Mitarbeiter.

In der Backstube wäre ihm ein Mitarbeiter ausgefallen, der Lehrbub im dritten Lehrjahr hatte seine Einberufung in die Berufsschule bekommen. Das hätte bedeutet, dass Wolfgang Heindl die ganze Arbeit alleine erledigen hätte müssen. Zusätzlich ist eine Mitarbeiterin im Verkauf wegen Karenz ausgefallen, hier musste Marieluise Heindl, Schwester des Chefs immer wieder im Service einspringen - eigentlich ist ihre Arbeit im Backoffice-Bereich.

„Und dann habe ich die Energievorschreibungen für das kommende Jahr von plus 100.000 Euro bekommen und mich gefragt, wie ich das zusätzlich erwirtschaften soll“, sagt Wolfgang Heindl. Er wollte sein Familienunternehmen nicht in den Konkurs führen, sondern rechtzeitig handeln: „Es gibt leider keine andere Chance.“

Verändert hätten sich auch die Rahmenbedingungen für das Geschäft am Hauptplatz, erzählen Marieluise und Wolfgang Heindl: Seiner Ansicht nach fehlen die Kunden, die auf die Busse gewartet haben - der Busbahnhof wurde aus dem Zentrum zum Bahnhof verlegt. Und auch die Kundenbindung zur Bäckerei habe nachgelassen, erzählt Marieluise.

Leicht falle der Schritt nicht: „Wir haben das alles aufgebaut“, sagt Wolfgang. „Wir haben Unsummen in das Bistro am Hauptplatz investiert“, ergänzt Marieluise.

Nach diesem Silvester schließen die Backstube und der Nahversorger in der Oberhoferstraße, ebenso das Bistro am Hauptplatz, die Filiale in Zistersdorf und alle Schulbuffets.

Wie geht es weiter? „Um unsere Mitarbeiter mache ich mir keine Sorgen: Wer von uns kommt, kommt aus einem Haus mit gutem Ruf“, ist der Chef überzeugt: Einige Mitarbeiter hätten mit dem neuen Jahr auch schon einen neuen Job, andere seien noch in der Orientierungsphase. Wo er könne, werde er helfen. Und er selbst? Heindl zuckt die Achseln: Mal sehen.

Das Unternehmen: Die Bäckerei Heindl ist ein klassischer Familienbetrieb, der bis zuletzt in vierter Generation geführt wurde: 1898 von Michael und Katharina Heindl gegründet, wurde 1961 die Backstube und das Lebensmittelgeschäft in der Oberhoferstraße eröffnet. 1977 folgte die erste Filiale am Hauptplatz. Seit 1991 war Wolfgang Heindl Chef in der Backstube, seit 2003 ist er auch Firmenchef. 2004 wurde das Bistro am Hauptplatz eröffnet. Mit seiner Backstube erbuken die Heindl unzählige Goldmedaillen bei internationalen Brotback-Bewerben.

