Falkenstein: Perfektes Wetter und familiäre Atmosphäre

Bürgermeister Leopold Richter freute sich, dass Leute aus nah und fern gekommen waren, um dieses authentische Erlebnis mit den Winzern in der Kellergasse Falkenstein zu erleben. Das macht das Besondere an diesem einzigartigen Weinfest aus, ist auch Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer überzeugt. Alle Bereiche der Kunst waren vertreten. Von der Malerei über Figuren aus Schwemmholz bis hin zu Schmuck und Keramik.

Zur Eröffnung war der Musikverein Falkenstein zu hören. Danach sorgten viele Kleingruppen, wie die „Fiatamusi“, „Kreuz und Quer“ oder die oberösterreichische Gruppe „Treegarden“, für die Musik. Ein besonderes Highlight war der spontane Besuch des Weinviertler Alphornechos unter der Leitung von Dürnberg-Kellermeister Michael Preyer. Tolle Stimmung gab es auch bei der romantischen Nacht am Freitag. Auch der freie Platz beim ehemaligen Kindergarten, der zu einer wunderschönen Wildblumenwiese wurde, war sehr stimmungsvoll.

Die Blumenwiese anstatt des alten Kindergartengebäudes schuf einen ganz besonderen Flair in der Oar-Gossn. Foto: Werner Kraus

Für Landtagspräsident Karl Wilfing ist „Wein, Kunst und Kultur“ ein besonderer Höhepunkt im Weinviertler Weinherbstgeschehen: „Das Fest lebt von einer der schönsten Kellergassen und auch den herrlichen Ausblicken, die perfekt mit Kultur und den köstlichen Weinen verbunden werden.“ Das Schöne sei auch, dass sich Falkenstein die Kellergassenfestatmosphäre bewahrt hat. „Es ist einfach, trotz der großen Besucherschar, ein gemütliches Familienfest geblieben“, betont Bürgermeister Leopold Richter.

Die Weinviertler Sektmanufaktur war heuer erstmals mit dabei. Foto: Werner Kraus

Ein Dankeschön galt auch Johannes Stadler und Hermann Fehlmann, die heuer die Hauptorganisation trugen. In einem Bereich wurde heuer zum Glück die Tradition gebrochen. Normalerweise kam auf ein schönes Winzerfestwochenende in Poysdorf ein verregnetes Wochenende in Falkenstein. Heuer hatten beide großen Weinfeste großes Wetterglück und so auch viele weininteressierte Gäste.