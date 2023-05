Senioren genossen Historisches und den Wein

Ein Bravo und Gatulation in Form von Hochprozentigem ergingen an die Schätzmeister Alois Eder und Hans Böckl bei der Führung durch die historische Kellergasse. Da stieß auch der Obmann der Seniorengruppe Laa/Thaya, Oberschulrat Franz Gruber, gerne mit seinen Mitgliedern beim Heurigen Müllner an. Innerhalb der Kellergassenführung durch die Königliche Kellergasse Dürnleis überraschten nicht nur die Sieger mit ihrer Intuition, die gesamte Gruppe brachte sich lebendig bei der Erlebnistour ein. Das erfreute vor allem Kellergassenführerin Ilse Gritsch, aber auch die Hollabrunner Autorin Elisabeth Schöffl-Pöll, die beim Heurigen die Gäste mit Weinviertler Mundart unterhielt, genoss den Nachmittag mit der illustren Runde.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.