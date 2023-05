Kennenlern-Angebot Laa: Ein Klimaticket zum Reinschnuppern

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Vizebürgermeister Georg Eigner und Stadtrat Christian Nikodym präsentieren das kostenlose VOR Schnupperticket für alle Bürger der Stadtgemeinde Laa. Foto: Stadtgemeinde Laa

A b 1. Juni können sich Gemeindebürger aus Laa ein Schnupperticket für Öffis ausborgen - umweltfreundlich, staufrei und kostenlos reisen, steht dann am Programm. Mit diesem Ticket kann man an einem Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel in NÖ, Wien und Burgenland gratis nutzen. Egal ob Bus, Zug, U-Bahn oder Straßenbahn, man hat immer eine gültige Fahrkarte (inklusive Wien Kernzone). Laa ist eine von vier Gemeinden im Bezirk, die dieses Service anbieten.