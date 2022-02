Goldmünzen, Löffel und Töpfe: Anlage filtert Metalle aus Asche

Kaum zu glauben, was alles so im Restmüll landet: „Unmengen an Essbesteck und massenweise Nirosta-Töpfe“, erzählt Deponiebetreiber Johann Zöchling. Beides stammt meist aus Wohnungsräumungen, bei denen, was nicht gebraucht wird, einfach im Restmüll landet.

Nach der Verbrennung des Mülls landen die Aschen dann in den beiden Deponien auf Mistelbacher Gemeindegrund, wo Metalle herausgefiltert werden und dann in wieder als Rohstoffe in den Produktionskreislauf eingebracht werden.

Bisher wurde die Entmetallisierung der Verbrennungsaschen nur in der Deponie zwischen Mistelbach und Wilferdorf gemacht, künftig soll so eine Anlage auch in der Kettlasbrunner Deponie errichtet werden.

Manchmal sind Goldmünzen dabei

„Wir gewinnen so jährlich 8.000 bis 10.000 Tonnen Eisenmetalle und 2.500 bis 3.000 Tonnen Nichteisenmetalle zurück“, weiß Zöchling. Ist manchmal auch richtig Wertvolles dabei? „Manchmal finden wir auch noch Gold-Tausender und andere Goldmünzen“, schmunzelt der Deponiebetreiber: Die seien wahrscheinlich irgendwo zwischen dem entsorgten Hausrat versteckt gewesen.

Derzeit liegen die Unterlagen für eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Änderungen in der Deponie Kettlasbrunn auf, unter anderem für den Bau der neuen Entmetallisierungsanlage. „Sonst wollen wir die Gegebenheiten dieser Deponie an jene bei Mistelbach anpassen. Denn die für die Behandlung von Reststoffen vorgegebenen Mengen stammen noch aus dem Genehmigungsbescheid von 1996“, sagt Zöchling.

Notwendig ist die Anpassung der Mengen auch deshalb, weil die Deponie Mistelbach langsam voll wird und entsprechend die deponierten Mengen von dort nach Kettlasbrunn verlagert werden sollen. Viel ändern wird sich nicht, ist der Deponiebetreiber überzeugt. Beantragt ist die nahezu Verdopplung der Kapazität der Deponie, bei der Verfestigungsanlage sollen die Kapazitäten von derzeit knapp 30.000 Tonnen auf 250.000 Tonnen pro Jahr angehoben werden.

Anlage rechnet sich erst ab großen Mengen

Die neue Entmetallisierungsanlage wird beantragt für 300.00 Tonnen pro Jahr. „Außer bei uns gibt es nur eine einzige andere Entmetallisierungsanlage bei der MA48“, weiß Zöchling. Warum sich mit dem Thema Urban Mining nicht auch andere Unternehmen beschäftigen? „Damit sich die Anlage rechnet, braucht man schon auch die entsprechenden Mengen zur Behandlung.“

Die kommen übrigens mit der Bahn und werden vom Lokalbahnhof via Lkw in die Deponien gebraucht. Die Verbrennungsrückstände stammen zu 95 % aus der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr, aber auch aus Kärnten und Oberösterreich.

Wie lange ist noch Platz in der Deponie Kettlasbrunn? „20 Jahre sicher“, ist Johann Zöchliing überzeugt. Eine flächenmäßige Erweiterung ist übrigens nicht möglich.

Widerstände, wie 2011, als die Zöchling-Deponie Mistelbach erweitert und die erste Entmetallisierungsanlage errichtet wurde, erwartet sich Johann Zöchling diesmal nicht. Denn schon in der Vergangenheit hatte die Kettlasbrunner Deponie für nur wenig Emotionen gesorgt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren