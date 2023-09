Oase für Pflanzen: Die Kellergasse bietet große Vielfalt

Der Weinviertler aus Roseldorf bei Eggenburg hat durch seine Eltern einen engen Bezug zum Weinbau. Gemeinsam mit Johannes Rieder, Gemeinderat Bernhard Hugl und Ortsvorsteher Erhard Seiser besuchte Florian Danzinger vor dem Vortrag die Kellergasse. Stein des Anstoßes für die nähere Betrachtung dieser vielfältigen Kulturlandschaft war vor fast 20 Jahren Obstbaumeister Robert Schreiber, der seine Kellergassenführer-Abschlussarbeit über die alten Obstsorten und Sträucher hinter den Kellern in Ketzelsdorf schrieb.

Der Obmann der Poysdorfer Kellerakademie Joachim Maly freute sich über das große Interesse am Vortrag, das zeigt, dass die Ketzelsdorfer mit viel Engagement an der Pflege und Erhaltung ihrer Kellergasse arbeiten. Florian Danzinger betonte, dass die Biodiversität in Zusammenhang mit den Kellergassen eine Weinviertler Besonderheit darstellt. „Biodiversität, das ist Vielfalt auf der genetischen Ebene, aber auch Vielfalt der Arten und Lebensräume“, hob der Wissenschaftler hervor. Kulturlandschaften sind großteils vom Menschen geprägt. In Österreich gliedert man in 42 Kulturlandschaftstypen, wovon 35 im sehr vielfältigen Niederösterreich vorkommen. Die Kellergassen finden sich am Übergang zu den Kulturlandschaften Getreidebau, Weinbau und kleinräumigem Wein- und Obstbau.

Rund 50 Prozent der 1.100 Kellergassen Österreichs mit 37.000 Objekten sind in den Bezirken Mistelbach und Hollabrunn zu finden. Mistelbach hat 324, Hollabrunn 321 Kellergassen. Artenvielfalt wird durch Klima, Landschaftsstruktur und Landnutzungsintensität geprägt. So gab es zum Beispiel knapp vor der industriellen Revolution rund um 1800 die größte Artenvielfalt. Intensivnutzungen verändern die Landschaften und ihre Bewohner. So sind über 60 Prozent der Kriechtiere, Lurche und Fische auf der Roten Liste. Auch 40 Prozent der heimischen Farne und Blütenpflanzen sind gefährdet. Schutzgebiete alleine reichen nicht aus. Die Pflanzen und Tiere müssen sich zwischen den Schutzgebieten austauschen können. „Als Bindeglied haben hier auch Hausgärten wichtige Funktionen“, hob der Wissenschaftler hervor.

Johannes Rieder betonte, dass die Natur für das menschliche Wohlergehen und auch die Gesundheit des Menschen ausschlaggebend ist. Die Kellergassen sind wertvolle Rückzugsorte, ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen und unterstützen das Ökosystem. Der Wissenschaftler sagte den Kellerbesitzern ein großes Dankeschön für ihre Arbeit, verband dies aber auch mit der Bitte, ein wenig Unordnung auf dem drei Hektar großen Biotopstreifen hinter dem Keller zuzulassen. Hier ist nicht der englische Rasen gefordert. Das Gras kann auch manchmal höher wachsen, um so mehr Vielfalt Platz zu geben. Regionale Gewächse und Saatgut mit heimischen Kräutern und Pflanzen sind dabei eine wertvolle Ergänzung. „Hier sind viele Idealisten am Werk und auch hinter den Kellern sind alte wertvolle Strukturen vorhanden“, betonte Johannes Rieder in seinen Dankesworten zum Abschluss: „Ähnlich wie hier, in den Alten Geringen, können auch andere Weinviertler Kellerbesitzer auf diesen kleinstrukturierten nicht kommassierten Flächen sehr viel zur Stärkung des Ökosystems beitragen. Vor dem Keller pflegen und hinter dem Keller die Vielfalt stärken lautet die Devise“, fand Joachim Maly, der Obmann der Weinviertler Kellergassenführer.

Die Alten Geringen gehören jedenfalls zu den Top-Kellergassen und sind mit dem wunderschönen Blick ins Poybachtal ein Highlight des Weinviertels.