Sonderschau zum Milchverkauf in den 50er- und 60er-Jahren

Ergänzend zur Vorjahresausstellung setzte sich Kurator Erhard Mock in der Sonderausstellung heuer mit dem Milchverkauf in den 1950er- und 60er-Jahren auseinander. Museumsgründerin Rudolfine Mock wohnte zu dieser Zeit in Wien und erlebte selbst ein kleines Milchgeschäft beim Augarten, wo aus einer großen Milchkanne mit einem Milchausschankautomaten herausgepumpt wurde.

Vor einige Jahren rief die Besitzerin eines Milchgeschäftes in Trauen in Ketzelsdorf an und bot dem Museum eine Kühlung samt Pumpautomaten an. Josef Loley, Johann Loley und Erhard Mock hatten in viel Kleinarbeit dieses Geräte sogar wieder in Gang setzen können. Ergänzend dazu gibt es eine Maschine aus Korneuburg und eine aus Stuttgart: Alle hatten das gleiche Ziel – Milch hygienisch und laufend gut gekühlt zum Verkauf anzubieten. „Aber die Systeme mit denen dies erreicht wurden, unterscheiden sich“, betont Erhard Mock.

Stadträtin Sabine Lenk dankte im Namen der Stadtgemeinde dem Team der Milchkammer für seine Arbeit. Auch Ortsvorsteher Erhard Seiser und Gemeinderat Bernhard Hugl sind stolz auf die Ketzelsdorfer Milchkammer – Österreichs einziges Milchmuseum. Ein treuer Freund ist auch der langjährige Bezirksbauernkammerobmann Hermann Stich, der bei der Eröffnung anwesend war.

Das Museum gegenüber der Kirche ist bis Oktober, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr und für Gruppen gegen Voranmeldung (0664 49 78 621) geöffnet.

