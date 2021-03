Um die Versorgung von Früh- und Neugeborenen in Österreich besser unterstützen zu können wurde der, in Wiener Neustadt stationierte, ÖAMTC-Intensivtransporthubschrauber, Christophorus 33, unlängst mit einem eigenem Transportinkubator ausgerüstet.

Der Transportinkubator ist, speziell was Funktionalität und Gewicht betrifft, an den Einsatz im Hubschrauber angepasst. Im Inneren des mobilen Inkubators werden die lebensnotwendigen Umgebungsbedingungen für Neugeborene hergestellt, damit Babys auch während eines Fluges in ein spezialisiertes Kinderzentrum optimal versorgt sind.