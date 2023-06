Mistelbach: „Kika-Schließung ist eine große Katastrophe!“

Entsetzt ist auch Hans Wimmer, inoffizieller Manager des Zayapark, wie sich die wirtschaftliche Ecke Mistelbachs an der Ernstbrunner Straße nennt, wo sich der Kika befindet: „Das ist ein Wahnsinn für die ganze Stadt, ein wirtschaftlicher Super-GAU!“ Im letzten Jahr hatte er sich als Immobilienbesitzer in diesem Areal bemüht, das ehemalige Fachmarktzentrum Mistelbach wieder flott zu machen, der Name Zayapark sollte Symbol dieses Aufbruchs sein.

Mittlerweile hat aber auch das Gerangel um die kika-Mitarbeiter begonnen: „Falls jemand Interesse hätte würden wir Küchenverkäufer brauchen die Erfahrung mit dem Carat Planungssystem haben“, postete ein Mistelbacher Küchenstudio kurz nach bekannt werden der Schließungspläne auf Facebook.

Was bedeutet das für die Kunden? Da neben Mistelbach auch die kika-Filialen in Wien-Nord, Stockerau und Horn sperren, überlässt der Handelsriese den Möbelmarkt in der Region jetzt Branchenkonkurrenten Lutz. Der hat noch seine Filiale in Laa und dem Möbeldiskonter Möbelix in Mistelbach.

Kika bespielt im Zayapark nicht nur das eigene Haus, seit einigen Jahren nutzt er auch die ehemalige Obi-Halle nebenan für die Gartenmöbelausstellung. Betroffen von der Schließung sind rund 50 Mitarbeiter.