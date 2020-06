Laa: Neuer Erlebnisspielplatz "Am Anger" .

"Am Anger" wird auf rund 1.400 Quadratmetern ein naturnaher Erlebnisspielplatz eingerichtet. Dieses Projekt der Stadtgemeinde Laa wird in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ im Rahmen der Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ umgesetzt.