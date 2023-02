Laa: Die "Kleine Hexe" kam in die Burg

Dabei wollte der kleinen Hexe keine Hexerei gelingen und viele kleine Hexenlehrlinge durften ihr helfen. Die Vorstellung kam bei den Kindern sehr gut an und auch die kostenlosen Faschingskrapfen ließen sich alle gut schmecken.

„Die nächsten Events für Kinder in der Stadtgemeinde Laa sind bereits in Planung so laden wir z.B. gemeinsam mit der Stadtbibliothek Laa zu einer Kinderbuch-Lesung mit Chantal Schreiber am 25. Februar und auch in den Osterferien wird in der Bibliothek wieder eine Aktion gestartet. Außerdem soll auch wieder ein Spielenachmittag veranstaltet werden und ein Ferienspielheft für den Sommer wird ebenfalls wieder organisiert. So sollen alle Laaer, Hanfthaler, Kottingneusiedler, Ungerndorfer und Kinder aus Wulzeshofen leicht und unbürokratisch Aktivitäten in ihrer Freizeit durchführen können.“ freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

