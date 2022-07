Die Kräuterln kennen: 15 neue „Hexen“

Werbung

Im Herrschaftskeller Kirchstetten bekamen 15 neue Kräuterhexen, sowie drei Kräuterliebhaberinnen ihre Ausbildungs-Urkunden überreicht. Es war dies bereits der 29. Lehrgang im Kräuterdorf Neuruppersdorf, den der Kräuterverein gemeinsam mit der AgrarPlus-Akademie durchführte – dieses Mal in runderneuerter Version.

Organisator Michael Staribacher stellte den Festgästen – als kleinen Weiterbildungsaspekt – die Wirkung und Verwendung der Nussblätter und der grünen Nuss vor. Gerade jetzt ist auch der optimale Zeitpunkt zum Ansetzen des Nusslikörs.

Rosa Leisser, die Obfrau vom Kräuterdorf, freut sich über die große Kräuterfamilie, die seit 2004 im Kräuterdorf Neuruppersdorf ihre Heimat findet und zeigte sich begeistert über die tollen Abschlussarbeiten. Gemeinsam mit der Kräuterpädagogin Katharina Klaus wurde die gesamte Ausbildung überarbeitet und den Erfordernissen der heutigen Zeit angepasst.

Der Kräuterverein Neuruppersdorf führte diese Ausbildung gemeinsam mit AgrarPlus durch. Motor im Kräuterverein ist die „Ober-Kräuterhexe“ Rosa Leisser, die schon jahrelang Kräuterwanderungen durchführt und ihre Erfahrungen auf diese Art weitergibt.

Katharina Klaus, eine zertifizierte Kräuterpädagogin mit großer Erfahrung, bildet mit Rosa Leisser ein kongeniales Duo. Gemeinsam ist für Herbst 2022 ein Weiterbildungsseminar im Naturpark Leiser Berge geplant. Im Frühjahr 2023 findet der nächste Lehrgang statt.

Die neuen Kräuterexpertinnen haben in insgesamt sieben Modulen die verschiedensten Wild- und Gartenkräuter kennengelernt. Sie wissen nun, wie man sie verwendet und welche Wirkung sie haben. Sie sind über giftige Pflanzen und ihre Doppelgänger informiert, kennen die Kräuter hintaus und in den Weinviertler Kellergassen. Abschließend verfasste jede Teilnehmerin eine schriftliche Arbeit zu einer Kräuterwanderung. Über 250 Arbeiten liegen mittlerweile vor und stellen mittlerweile eine interessante Wissensdatenbank in diesem Bereich dar.

