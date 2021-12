Klassikfestival: Ab sofort gibt’s Karten

Ab sofort startet der Kartenvorverkauf für die Konzerte des Klassikfestivals im Schloss im Sommer 2022. Bei einer Bestellung bis zum 31. Dezember 2021 gibt es einen Weihnachtsbonus von minus zehn Prozent auf alle Konzerte (nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen). Das gibt auch für Geschenkgutscheine.

Worauf können sich die Besucher des Klassikfestivals 2022 freuen?

Angeführt wird das hochklassige Programm der Kirchstetter „Sommerklänge“ von Gioachino Rossinis berühmtester Oper „La Cenerentola“ von 1. bis 12. August.

„Klassik unter Sternen“ am 17. August widmet sich den berühmtesten Ballettmelodien aus Schwanensee, Nussknacker etc. „Symphonic Rock“ mit dem Lower Austrian Symphonic Rock-Orchestra mit Special Guest Werner Auer feiert am 20. August seine fünfte Auflage.

Zusätzlich gesellt sich im nächsten Jahr ein völlig neuer Programmpunkt zu den Sommerklängen – das Open Air-Spektakel „Nacht der Filmmusik“ mit der Jungen Bläserphilharmonie NÖ am 18. August.

Bestellen kann man einfach per E-Mail an info@schloss-kirchstetten.at oder telefonisch im Festivalbüro 02523 831415.