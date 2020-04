Kirchstetten gilt als das „Kleinste Opernhaus Österreichs“. Der Spielort lebt von der einzigartigen Intimität des Maulpertsch-Saals und der unmittelbaren Nähe des Publikums zu den Sängerinnen und Sängern. All das, was Opernliebhaber seit vielen Jahren begeistert, macht eine Opernproduktion bei der derzeitigen Corona-Lage in Österreich im Sommer 2020 leider unmöglich. Über 70% der Karten waren mit Anfang März bereits verkauft. Demnächst wäre die Zusatzvorstellung für den Verkauf geöffnet worden.

„Die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie unseres internationalen Ensembles hat für das KlassikFestival höchste Priorität. In einer Zeit, in der die Eindämmung des Covid-19-Virus unser wichtigstes gesellschaftliches Anliegen sein muss, ist es unsere Pflicht Rossinis „Il Signor Bruschino“ auf den Sommer 2021 zu verschieben.“, erläutert Intendant Stephan Gartner seine Entscheidung und führt weiter aus:

„Unter den von der Bundesregierung vorgegebenen Abstandsregeln und Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen können weder die erforderlichen Probe- und Aufbauarbeiten durchgeführt werden, noch die Aufführungen selbst. Die Richtlinie, dass bei Veranstaltungen eine Fläche von zehn Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen muss, bedeutet in unserem Fall, dass sich während der Aufführung lediglich 16 Personen im Maulpertsch-Saal befinden dürfen. Üblicherweise bietet unser Opernsaal Platz für bis zu 160 Zuschauer.“

Probleme bereiten aber nicht nur die Abstandsregeln, sondern auch die bestehenden Reisebeschränkungen. „Unser Ensemble setzt sich aus Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Europa und darüber hinaus zusammen. In der derzeitigen Situation ist es höchst fraglich, ob sie im Sommer überhaupt aus ihren Ländern ausreisen bzw. nach Österreich einreisen werden können. Diverse Quarantänebestimmungen können noch zusätzlich die Ende Juni beginnenden Proben und dementsprechend die Aufführungen gefährden“, so Stephan Gartner.

KlassikFestival Schloss Kirchstetten Der Maulpertschsaal gilt als kleines Opernhaus Europas.

Für die Besucher des KlassikFestivals Schloss Kirchstetten bedeutet die Verschiebung von „Il Signor Bruschino“ auf die Saison 2021, dass sie ein Jahr länger auf Rossinis Opern-Rarität warten müssen. „Alle bereits erworbene Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Somit können Sie sich schon jetzt Ihre guten Plätze für die nächste Saison sichern. Die Premiere wird am 31. Juli 2021 stattfinden. Alle weiteren Vorstellungstermine gehen konform zu den heurigen Terminen. Details dazu folgen in Kürze auf unserer Website www.schloss-kirchstetten.at.“, weiß Intendant Gartner.

Hoffen auf Open-Air-Highlights im Ehrenhof Die Spielzeit des KlassikFestivals Schloss Kirchstetten erstreckt sich grundsätzlich vom Sommer bis in den Herbst. Neben der Opernproduktion im Maulpertsch-Saal umfasst der Programmblock „Sommerklänge“ 2020 auch drei außergewöhnliche Open-Air-Konzerte im stimmungsvollen Ehrenhof des Schlosses. Diese sind von der Verschiebung derzeit nicht betroffen.

Dazu Intendant Gartner: „Natürlich herrscht auch im Hinblick auf unsere Open-Airs große Unsicherheit, wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen werden. Noch sind wir optimistisch und hoffen darauf, dass unsere drei Konzert-Highlights Ende August stattfinden werden können. Letztendlich hängt dies aber nur davon ab, wie sich die Corona-Situation hierzulande in nächster Zeit entwickelt und welche Auflagen auf Veranstalter zukommen. Dass es eine Zeit nach Corona gibt, ist sicher. Die Frage ist nur, wann diese Zeit beginnt.“ Die letztendliche Entscheidung, ob die Open-Air-Konzerte stattfinden können, fällt Ende Mai – entsprechend den weiteren Bestimmungen für Veranstaltungen durch die Bundesregierung.