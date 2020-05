Der Maulpertsch-Saal im Schloss Kirchstetten gilt als das „kleinste Opernhaus Österreichs“, demgemäß lebt die Spielstätte auch von der unmittelbaren Nähe des Publikums zu den Sängern und Musikern.

„Eine Durchführung der für heuer geplanten Opernaufführung von „Il Signor Bruschino“ von Gioachino Rossini ist daher wegen der durch Corona bedingten Maßnahmen nicht möglich und muss auf 2021 verschoben werden“, verlautet daher das KlassikFestival.

Märchensommer: Hoffen auf unbeschwertes Erlebnis 2021

Die Premiere wurde bereits auf den 31. Juli 2021 festgesetzt. Alle weiteren Vorstellungstermine gehen konform zu den heurigen Terminen. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Infos zu Tausch oder Rückerstattung gibt es bei Ö-Ticket bzw. bei jener Vorverkaufsstelle, bei der die Karten erworben wurden.

Die Open-Air-Highlights im Ehrenhof - das sind „Symphonic Rock“ am 19. August, „Brass Philharmonic“ am 21. August und „Klassik unter Sternen“ am 24. August - wurden bisher noch nicht abgesagt. Eine Entscheidung darüber fällt Ende Mai. Das gilt auch für die Herbstkonzerte.

Auch der Märchensommer Poysbrunn verschiebt angesichts der aktuellen Covid-19-Richtlinien seine Produktion auf 2021. Dann soll den Kindern (und Erwachsenen) wieder ein unbeschwertes Theatererlebnis mit „Schneewittchen - neu verzwergt“ geboten werden, wenn am 8. Juli 2021 Schloss Poysbrunn seine Pforten öffnet.

Bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Sowohl Wochentag, Wochenende als auch Uhrzeit der Vorstellungen 2021 entsprechen den Angaben von 2020.