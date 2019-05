Litzka ist neuer Bürgermeister Wolkersdorfs .

Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) gewinnt in der konstituierenden Gemeinderatssitzung des Wolkersdorfer Gemeinderates am Montagabend die Wahl zum Bürgermeisters mit 16 zu zwölf Stimmen gegen Anna Steindl (ÖVP). "Ich bin überzeugt, dass allen Mitgliedern des Gemeinderates die Zukunft Wolkersdorfs am Herzen liegt", sagt Litzks in seinen ersten Worten als Bürgermeister.