Rossini-Oper zum 25. Geburtstag

Im Anschluss an die NÖ Landesausstellung 1998 ins Leben gerufen, feiert das KlassikFestival Schloss Kirchstetten heuer sein 25 Jahr-Jubiläum. Den Startschuss gibt Gioachino Rossinis Opernrarität „Der Türke in Italien“ – „Il turco in Italia“ ab 31. Juli. Bis 11. August steht im Maulpertsch-Saal Rossinis Dramma buffa um den türkischen Fürsten Selim, der auf Reisen geht, um die europäischen Sitten kennenzulernen, auf dem Spielplan.

Direkt auf die Opernspielzeit folgen die „Sommerklänge“, die wieder neue Open Air Erlebnisse bereithalten: Am 16. August geht das größte Klassik-Open Air des Weinviertels „Klassik unter Sternen“ über die Bühne. Unter dem Motto „Amerikanische Nacht“ warten dabei Perlen herausragender US-Komponisten, wie Gershwin und Bernstein. Am 17. August servieren Lissi & Herr Timpe gemeinsam ihrer Band und den Weinviertler Philharmonikern unvergessliche „Schlager Classics“ – Melodien und Evergreens aus den 1920er- bis 1980er-Jahren. Hits von Peter Alexander bis Catarina Valente werden dabei in Orchester-Besetzung in einzigartiger Form hörbar gemacht. Abgeschlossen werden die „Sommerklänge“ mit der sechsten Ausgabe von „Symphonic Rock“ am 19. August, das die geballte Klangkraft eines Symphonieorchesters auf die Wucht eines Rockkonzerts treffen lässt. Welthits aus Rock und Klassik, dargeboten vom Lower Austrian Symphonic Rock-Orchestra und dem Vokalensemble NÖ, ergeben dabei intensive und unverwechselbare neue Klangbilder.

Zwischen dem Sommer- und dem Herbstprogramm liegt in Kirchstetten traditionell ein Monat Pause. Am 22. September beginnen die auf größte musikalische Vielfalt ausgerichteten Schlosskonzerte, die mit dem Konzert-Zyklus „KAMMERMUSIK: gehört – erzählt“ eingeläutet werden. Diese verbinden kammermusikalischen Musikgenuss mit spannenden Hintergrundgeschichten. Zu den Besonderheiten dieser Reihe zählt „Tatort Oper“ am 23. September. Dabei entführt Tatort-Schauspielerin Christina Scherrer gemeinsam mit neun Musikern zu einem kammermusikalischen Krimi-Erlebnis. Während am 24. September speziell die jüngsten Opernfans bei der Kinderoper „Rumpelstilzchen“ auf ihre Kosten kommen, wartet von 29. September bis 1. Oktober bereits die abschließende Konzertreihe „herbstKLANG weinviertel“, bei der traditionell das Weinviertel und seine Künstler im Mittelpunkt stehen. Highlights sind heuer u.a. Jimmy Schlager und Chris Heller, die zu einem persönlichen Konzertabend unter dem Motto „Lieder ohne Ende“ laden (29. September), oder die heimischen Saitenkünstler „Cobario“, die am 30. September die flirrende Hitze einer spanischen Nacht fühlbar machen.

Info und Kontakt: 02523 831415 info@schloss-kirchstetten.at, www.schloss-kirchstetten.at

Karten unter www.schloss-kirchstetten.at oder an der Abendkassa jeweils ab 30 Min. vor Konzertbeginn.