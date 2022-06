Neuer Verlag bringt Fairness für die Autoren

Werbung

Die Coronapandemie hat die Misere der Literaturschaffenden aufgezeigt: keine staatliche Unterstützung, keine Verdienstlösungen durch Auftritte, keine Werbung für ihre Werke auf der Bühne. Werke, für die die Autoren gerade mal zehn Prozent des Gewinnes von den Verlagen an Tantiemen ausbezahlt bekommen: Die Lage war für viele existenziell bedrohlich.

Autorin und Literaturwissenschaftlerin Marlen Schachinger will das nicht so hinnehmen und geht mit einem Konzept, das fair mit den Autoren umgehen will, unter die Verleger: Mit der „EdiTion ArThof“ will sie die Leser in die Entscheidung einbinden, welche Werke gedruckt werden.

Der Autor muss in dem neuen Verlag nicht nur das Verlagsteam, das aus ehrenamtlichen Autoren besteht, sondern auch Leser überzeugen, dass das Buch es wert ist, gedruckt zu werden. Letzteres erfolgt dadurch, dass Leser bereit sind, schon vorab einen finanziellen Beitrag zum Buch zu leisten - dabei wird er vom Verlag unterstützt.

„Der finanzielle Beitrag der Lesenden ermöglicht nicht nur die Produktion, neben dem Lektorat sind auch Satz und Druck notwendig“, weiß Schachinger: Daraus resultieren auch höhere Honorare für die Autoren. Dem Verlag bleiben am Jahresende zehn Prozent Beteiligung am jährlichen Gewinn als Ersatz für die zuvor ehrenamtlich geleisteten Stunden. „Die Verlagsgründung ist ein Wagnis“, ist sich Marlen Schachinger durchaus bewusst: „Aber man muss es probieren.“

Der Pilotband „Wort an Wort: Berührung“ kann bereits auf www.edition-arthof bestellt werden, am 16. Juni, 19 Uhr wird es zudem im Schüttkasten Laa im Rahmen des Viertelfestival Weinviertel präsentiert. Das nächste Buchprojekt steht ab Oktober auf der Homepage.

