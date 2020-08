„Es ist mein ganzer Stolz“, erzählt Isabella Schodl von ihrer kürzlich erschienenen Broschüre „Meine Welt – das Malen“.

Nachdem ihr letztes Kinderbuch im Juni dieses Jahres fertiggestellt wurde, hat sich die junge Frau aus Kleinhadersdorf dazu entschieden, nun ein weiteres Büchlein mit selbst gemalten Bildern und eigenen Geschichten herauszubringen. „Meine Welt – das Malen“ soll sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen: „Ich möchte die Menschen zum Nachdenken anregen, sie dort abholen, wo sie gerade stehen“, erklärt Schodl.

Von Geburt an querschnittsgelähmt musste die junge Frau lernen, sich auf die Dinge zu fokussieren, die sie konnte. „Das war ein langer Lernprozess für mich“, schildert Isabella Schodl. Sie sei jedoch schon immer kreativ gewesen und liebt es, mit Materialien zu experimentieren. Durch das Schreiben schaffte sie es, sowohl lustige als auch traurige Erfahrungen zu verarbeiten, und in Geschichten zu verpacken: „Wenn ich zeichne und male, bringe ich meine inneren Bilder, meine Gefühle zum Ausdruck.“

Bilder waren gemalt, Texte bald geschrieben

Neben ihrem Beruf als Sekretärin postet Isabella Schodl ihre Bilder auch in den sozialen Medien: Ihr wurde schon öfter dazu geraten, sie in Bücher zu verpacken und als Egon Englisch von der Volkshilfe Poysdorf dann vor Kurzem anbot, das Projekt mit ihr zu verwirklichen, sagte sie sofort zu. „Die Bilder waren bereits gemalt, die Geschichten flossen nur so aus mir heraus“, erzählt die junge Frau.

Die 24 Erzählungen in ihrem neuesten Büchlein sind alle aus dem Leben gegriffen, es geht zum Beispiel um ihre kleine Schwester oder die verstorbenen Großeltern. „Alle Geschichten sind mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben, wobei manche sicherlich zum Nachdenken anregen“, sagt Schodl.