Mein Motto lautet: Geht net, gibt`s net! Ich sehe mich nicht nur als pflegende Angehörige, sondern vor allem als Mutter, die ihre, von Geburt an querschnittgelähmte Tochter, dort unterstützt, wo es nötig ist", sagt Stefanie Schodl: "Damit sie ein selbst bestimmtes und möglichst selbstständiges Leben führen kann."

Der ORF-NÖ war bereits in Kleinhadersdorf und filmten einen Beitrag mit der Pflegerin mit Herz, der am Donnerstag, den 29. April im ORF 2 NÖ Heute um 19 Uhr ausgestrahlt wird. Im Radio-NÖ wird tagsüber darauf hingewiesen. Am Freitag, den 30. April wird im ORF Studio 2 Spezial von 17.30 bis 18.30 Uhr ein ausführlicher Beitrag gesendet.