Im September 2021 wird die Kindergruppe „Rappel-Zappel“ vom Standort Gewerbeschulgasse 2 in den benachbarten NÖ Landeskindergarten „Stadt“ in einen frei gewordenen Gruppenraum übersiedeln. In einem weiteren Gruppenraum dieses Kindergartens wird dann die zweite zusätzliche Kleinkindgruppe seine Heimat finden.

Der NÖ Landeskindergarten „Stadt“ wird aus diesem Grund ab September 2021 nur mehr eingruppig geführt, was sich mit den zurzeit leicht rückgängigen Kinderzahlen für unsere NÖ Landeskindergärten gut vereinbaren lässt.

Parallel dazu ist die Stadtgemeinde Mistelbach bereits in der Planungsphase für einen neuen Kindergarten im Osten der Stadt, um den regen Wohnbau in den nächsten Jahren und die damit hergehenden wieder steigenden Kinderzahlen abdecken zu können.

Je Kleinkindgruppe können bis zu 15 Kinder betreut werden. Der Stadtgemeinde ist es ein großes Anliegen, für die Kleinstkindbetreuung VIF konforme Öffnungszeiten, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf garantieren, anzubieten. Die Kindergruppe hat von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr und dies 47 Wochen im Jahr geöffnet.

Auch wenn das Angebot an Betreuungsplätzen für die unter 2,5-jährigen Kinder aufgestockt wird, gilt noch immer, dass der Zeitpunkt der Anmeldung für Aufnahme des Kindes entscheidend ist. Also je früher die Anmeldung erfolgt, desto größer ist die Sicherheit, einen Platz zu erhalten.

Nähere Informationen und Anmeldeblatt: www.mistelbach.at (Bildung, Kinderbetreuung, Kleinstkindergruppe)