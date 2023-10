Kleinkindergartengruppe in zwei Monaten fertiggestellt

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister besuchte kürzlich die Kleinsten der Marktgemeinde Staatz: Sie wollte nämlich die neue Kleinkindergruppe des Kindergarten Wultendorf besichtigen und war begeistert. Aus den zwei bis jetzt leerstehenden Räumen war ein freundlich-bunter und lichtdurchfluteter Gruppenraum geworden und das in nur zwei Monaten.

Die Vorgeschichte: Dass die Marktgemeinde Staatz Bedarf nach weiteren Betreuungsmöglichkeiten hat, kristallisierte sich in den vergangenen Jahren immer weiter heraus. Bei einer Besprechung mit dem Land NÖ im Frühsommer dieses Jahres wurde auch mitgedacht, dass im kommenden Jahr das Kindergartenalter auf zwei Jahre herabgesenkt wird. So erhielt Staatz die Möglichkeit, diese Herabsetzung bereits vorwegzunehmen und Bürgermeister Daniel Fröschl entschloss sich, einen neuen Gruppenraum zu installieren, hier eine Betreuung für Kinder bereits ab zwei Jahren einzurichten und das alles in Wultendorf zu situieren. Hier waren in der ehemaligen Volksschule, die jetzt als Kindergarten dient, noch Raum-Reserven.

Der Entschluss war gewagt, denn es blieben für Umbau und Einrichtung des neuen Gruppenraums nicht viel mehr als zwei Monate. Doch das Wagnis gelang pünktlich am 4. September konnte bereits für die ersten Kindern aufgesperrt werden.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war deshalb nicht nur vom schönen Raum beeindruckt, sondern auch von der gelungenen Fertigstellung. Das Kompliment gab Bürgermeister Daniel Fröschl gerne zurück. Schließlich habe man das nur mit der Unterstützung des Landes NÖ umsetzen können.