Worauf müssen ländliche sowie stadtnahe Regionen besonders achten um eine gleichwertige Lebensqualität für die Bevölkerung zu gewährleisten? Wie entwickelt sich das Ehrenamt? Wie stark beeinflusst die demographische Entwicklung unseren Alltag und unsere Lebensbedingungen in Zukunft? Auf diese und weitere Fragen ging Universitätsprofessorin Tatjana Fischer, stellvertretende Leiterin des Instituts für Raumplanung der Universität für Bodenkultur Wien, in ihrem einführenden Impulsvortrag ein.

Im Anschluss konnten die teilnehmenden Gäste ihre Einschätzungen und Bedürfnisse in neun unterschiedlichen Arbeitsgruppen diskutieren und auf einer digitalen Pinwand festhalten. Die unterschiedlichen Schwerpunktbereiche reichten von Themen wie Wohnen, Siedlungsentwicklung, Nahversorgung und Mobilität über Ehrenamt, Jugend, Digitalisierung bis zur Erwachsenenbildung, Regionsbewusstsein und Pflege.

Die dringlichsten Bedürfnisse und Herausforderungen wurden abschließend im Plenum kurz erörtert.

Christine Filipp, Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost bringt es auf den Punkt: „Die Zufriedenheit der Weinviertler ist unser Ziel und gleichzeitig die Herausforderung!“

„Aber diese Herausforderung nehmen wir auch sehr gerne und mit großer Motivation zur Veränderung an!“ fügt Kurt Jantschitsch, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost noch hinzu. Er bekommt abschließend von Obmann Johann Gartner (LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg) virtuell den symbolischen Weinviertel-Hut für die Schirmherrschaft des nächsten Webinars, welches die LEADER Region Weinviertel Ost am 15. April ausrichtet.

Typisch weinviertlerisch stieß man schließlich mit einem Gläschen Wein auf die konstruktive Zusammenarbeit im Weinviertel an.

Wie geht es weiter? Die Ergebnisse dieses Webinars fließen nun in die Strategieentwicklungen ein. In den kommenden Webinaren ‚Standortmarketing – Stärken und Kräfte des Weinviertels bündeln‘ am 15. April, und ‚Innovation im Weinviertel‘ am 11. Mai dieses Jahres werden weiter Inputs gesammelt. Im Juni schließt die Serie mit dem Thema ‚Stärkung der regionalen Wertschöpfung in Dörfern und Städten‘.

Ergänzend zur Webinarserie führen die Weinviertler Regionen auch eine gemeinsame Bevölkerungsbefragung ab April durch, bevor sie in die regionsinterne Ausarbeitung ihrer jeweiligen Strategien gehen. „Dieser regionsübergreifende Austausch und die Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Organisationen zur Entwicklung einer Strategie für das Weinviertel ist vorbildhaft in Österreich“, zeigt sich Christine Filipp stolz. Und eines sind sich alle Mitwirkenden sicher - gemeinsam können wir die Stärken der Region besser bündeln und effizient und gut abgestimmt die Region weiterentwickeln.