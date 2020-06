Ein Lenker mit Lilienfelder Kennzeichen war von Ernstbrunn kommend in Richtung Mistelbach unterwegs. Der Pkw kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich und landete in dem rund zwei Meter tiefen Graben der Gegenfahrbahn. Der 43-jährige Lenker blieb unverletzt und befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. Die alarmierte FF Niederleis rückte aus und zog den total beschädigten Pkw per Seilwinde aus dem Graben.