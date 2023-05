Kleinstkinderbetreuung im Bezirk Mistelbach: Gemeinden gut vorbereitet

Eigentlich war in Mistelbach im neuen Siedlungsgebiet Mühlbach-Zaya an der Ebendorfer Straße ein fünfgruppiger Kindergarten geplant. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung die Pläne geändert und gleich auf ein achtgruppiges Haus ausgeweitet. Eröffnet wird der neue Kindergarten im Herbst 2024. Damit steigen die Baukosten von vier auf sechs Mio. Euro an: „Das ist aber immer noch günstiger, als die Gruppen später dazuzubauen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Es werden nicht alle acht Gruppen gleich mit der Eröffnung in Betrieb gehen, die zusätzlichen Räumlichkeiten dienen auch als Ausweichquartier, wenn der Kindergarten Schlossberg saniert wird.

„Derzeit können wir den Bedarf bei der Tagesbetreuungseinrichtung ,Rappelzappel' noch nicht wirklich abschätzen“, sagt die im Rathaus für das Kindergartenwesen zuständige Caroline Scheiner-Hörmann: Derzeit gibt es zwei Gruppen, angedacht ist, dass auf drei aufgestockt wird – und dann gleich der ganze Kindergarten in ein Rappelzappel-Haus umgewandelt wird. Schon jetzt ist nur noch eine reguläre Kindergartengruppe in dem Haus in der Gewerbeschulgasse.

Mit dem Bau des achtgruppigen Kindergartens sollte die Stadt dann für einige Zeit ihr Auslangen finden: „Das nächste Projekt sind dann Sanierung und Ausbau der Volksschule“, sagt Stubenvoll, für den der Standort an der Ebendorfer Straße ideal ist: Denn dort werden mit den Wohnbauprojekten am WÖF-Areal und der geplanten Siedlung der Baugenossenschaft Waldviertel Richtung Billa-Ost zahlreiche Wohnungen entstehen.

Nicht in Frage stellen will er die eingruppigen Kindergärten in den Ortsgemeinden: „Die sind als Kommunikationszentren ganz wichtig“, sagt Stubenvoll. Würde man da etwas zusammenlegen, dann würde man den Orten ein Stück Autonomie nehmen. Außerdem würde das dann Kindergarten-Shuttles notwendig machen, die Geld kosten würden.

Derzeit hat Mistelbach in neun Kindergärten 19 Gruppen und zwei Tagesbetreuungsgruppen. Außerdem gibt es noch drei Gruppen im Praxiskindergarten der Kindergartenpädagogikschule BAfEP und zwei Gruppen im Kindergarten des Landesklinikums. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Stubenvoll.

Sieben neue Gruppen in Wolkersdorf

„In Wolkersdorf wird die Kinderbetreuung für ab Zweijährige prinzipiell ab dem Kindergartenjahr 2024/25 starten“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka: Durch die Herabsetzung des Kindergartenalters und die kleineren Gruppengrößen braucht die Stadtgemeinde deshalb vier zusätzliche Gruppen: „Und zusätzlich brauchen wir auch noch mehr Ressourcen bei den Unterzweijährigen“, weiß der Bürgermeister.

Auch hier rechnet man in Wolkersdorf mit zwei Gruppen. Plus einer Reservegruppe bedeutet das, dass die Stadt bis dahin sieben Kindergartengruppen aus dem Boden stampfen muss. Derzeit hat Wolkersdorf 17 Kindergarten- und zwei Kleinstkindergruppen, bereits geplant ist die Aufstockung der Kleinstkindergruppen von zwei auf vier und der Ausbau von zwei Kindergartengruppen – beispielsweise wird der erst vor Kurzem eröffnete Kindergarten Münichsthal um eine Gruppe erweitert. „Zusätzlich brauchen wir eben noch die sieben zusätzlichen Gruppen“, sagt Litzka.

Gut vorbereitet sieht seine Gemeinde auch Großebersdorfs Bürgermeister Friedrich Haindl: „Wir können derzeit alle 2,5-Jährigen aufnehmen und brauchen dann ab nächstem Jahr ein zusätzliche Gruppe. Der Bau für diese soll schon heuer starten. Schwieriger wird es, das nötige Personal zu finden: „Derzeit findet man für den öffentlichen Bereich nichts“, sagt Haindl. Die Gemeinde habe lange eine zweite Hortleiterin suchen müssen. Und die Ausdehnung der Betreuungszeiten mache es in einem Bereich, wo viele nur halbtags arbeiten, auch nicht gerade einfacher, Personal zu finden.

Gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden

Kein Problem gibt es auch in Großengersdorf: „Wir haben Platz für vier Gruppen im Kindergarten, derzeit sind drei in Betrieb“, sagt Bürgermeister Christian Hellmer: „Wir müssen jetzt schauen, wie viele Kinder tatsächlich an den Nachmittagen angemeldet sind.“ Sind zu wenig Kinder am Nachmittag angemeldet, um eine Gruppe sinnvoll betreiben zu können, könne auch eine gemeinsame Lösung mit den Nachbargemeinden Pillichsdorf und Bockfließ angedacht werden: Hier geht man schon im Sommer gemeinsame Wege und legt die Betreuung zusammen, wenn es zu wenige Anmeldungen gibt.

„Unterstinkenbrunn war die erste im Gemeinde im Land um Laa, die eine Kleinstkindergruppe aufgemacht hat“, sagt Bürgermeister Matthias Hartmann nicht ohne Stolz. Auch sie sind gut vorbereitet für den September. Zwar werden in den Kindergruppen hauptsächlich die Kinder von Unterstinkenbrunn untergebracht, es gibt aber auch immer wieder Bedarf von Stronsdorf oder Gaubitsch, die dann natürlich auch gerne aufgenommen werden - wenn denn Platz genug ist, versteht sich. Um die beste Kinderbetreuung gewährleisten zu können, wird auch in Unterstinkenbrunn zusätzliches Personal gebraucht - eine neue Mitarbeiterin sei auf jeden Fall geplant, sagt der Bürgermeister.

