„Das Verhalten mancher Eltern schreckt ab“

Woran liegt's? „Dass das Interesse zurückgeht, liegt auch daran, wie manche Eltern mit dem Kindergartenteam umgehen“, sagt Holzinger. Er selbst kenne den Fall von drei jungen Damen, die eigentlich seine Schule besuchen wollen, nach einem Schnupperpraktikum in einem Kindergarten davon aber Abstand genommen hatten. Das Verhalten mancher Eltern habe abgeschreckt.

Dass es einen Engpass beim Personal in den Kindergärten geben wird, davon geht er fix aus. Nicht nur bei den Kindergartenpädagoginnen, sondern auch bei den Helfern. „Wenn es uns gelingen würde, den Dropout bei der Ausbildung in den Helferbereich umzuleiten, dann könnten wir zumindest interessierte Schülerinnen im Fach behalten“, sagt Holzinger. Entsprechend arbeitet er an einer Fachschule für Kindergartenpädagogik. Die Ausbildung würde drei Jahre dauern, das Land würde ab 2024 die neue Schule unterstützen.

Wenn Schülerinnen die BAfEP abschließen, heißt das noch lange nicht, dass sie im Fach bleiben: Österreichweit gehen nur 65 Prozent in die Kindergärten, im Weinviertel sind es bis zu 75 Prozent. Sorgen muss man sich um die Fachaussteiger aber nicht machen: „Ich kenne keine Absolventin, die arbeitslos ist“, sagt der Direktor. „Unsere Absolventen sind kreativ, musisch und gut ausgebildet. Sogar die oberste Fachreferentin in der Landeslandwirtschaftskammer für Erdäpfelangelegenheiten ist eine gelernte Kindergartenpädagogin.“

Warum gehen so viele nicht in den Kindergarten? „Das liegt manchmal auch daran, dass die Sozialromantik verfliegt. Warum sollen sie dann in diesem Job bleiben?“, hat Holzinger durchaus Verständnis für diesen Schritt. Auch wenn ihm bewusst ist, dass mit der Öffnung der Kindergärten für Zweijährige ein riesiges Personalproblem auf die Kindergartenerhalter zukommt: „Die Nachfrage ist enorm, schon jetzt wird unser Übungskindergarten gestürmt.“ Der nimmt seit einiger Zeit schon Zweijährige.

